Ce plănuiește Alexandru Rafila pentru milioane de români. A început numărătoarea inversă. Grandomanie sau strategie?

„În mod evident, trebuie să ne pregătim pentru un nou val al pandemiei, să o facem asumat, responsabil, și mai ales să găsim o soluție acceptabilă la nivelul societății. Știți că, în România, discuțiile legate de certificatul verde, de exemplu, sunt extrem de pasionale și sun prezentate ca o măsura care are ca unic scop forțarea vaccinării.

Sunt un susținător dintotdeauna al vaccinării, am făcut lucrul ăsta pentru că am o formație de sănătate publică, în plus sunt și microbiolog. Știu ce conține vaccinul, apropo de chestiunea asta și spoturile publicitare care sugerau tot felul de lucruri în legătură cu conținutul vaccinului”, a declarat Alexandru Rafila la audierea de miercuri.

Vaccinurile au contribuit la creșterea populației mondiale de cinci ori

Ministrul propus de PSD în fruntea Sănătății a transmis că autoritățile trebuie să încurajeze vaccinarea. Cum s-ar putea face acest lucru? Prin poziționarea favorabilă față de această metodă, care și-a dovedit eficiența de mai bine de 100 de ani, la nivel global. Vaccinarea este unul dintre motivele pentru care populația a crescut, în timp, a spus Alexandru Rafila.

„Populația lumii a crescut de cinci ori din anul 1900 până în 2020. De cinci ori a crescut. Acest lucru se datorează în bună parte vaccinului, care a prevenit milioane de decese în fiecare an, mai ales în rândul copiilor”, a declarat deputatul PSD.

Alexandru Rafila vrea să vaccineze cel puțin 10 milioane de români

Unul dintre obiectivele pe care le are Alexandru Rafila, deși acesta nu e „neapărat realizabil”, este vaccinarea a mai bine de jumătate din populația României. Dacă autoritățile vor oferi, însă, suficiente informații populației despre vaccinare, care să nu prevadă „note care să sugereze constrângerea legată de vaccinare”, acest obiectiv ar putea deveni realitate.

„Trebuie să lucrăm pentru realizarea acestui obiectiv – în următoarele 90 de zile, să reușim să vaccinăm până la sau cel puțin 10 milioane de persoane în România”, a transmis Alexandru Rafila la audierile de miercuri. România prezintă în momentul de față o populație de puțin peste 19 milioane de locuitori.

În ceea ce privește impunerea certificatului verde COVID-19, deputatul PSD a precizat că acesta „trebuie introdus într-un moment oportun”. „Dacă vreţi să avem sărbători fericite, trebuie să ne protejăm vârstnicii din familie, să-i vaccinăm şi să avem sărbători liniştite”, a mai spus Alexandru Rafila.