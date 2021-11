Ministerul Sănătății a rămas fără bani: Zeci de mii de angajați riscă să nu primească salariile în decembrie

74.000 de angajați din Sănătate riscă să rămână cu salariile neplătite

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a transmis că instituția pe care o conduce nu mai are bani pentru salariile a zeci de mii de angajați. Este vorba despre 74.000 de salariați din sistemul de sănătate cărora trebuie să le fie plătită activitatea pe care o prestează în această lună.

„Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primescă salariul (…) pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă”, a spus ministrul interimar al Sănătății.

Cseke Attila susține că „pot fi găsite soluții”

Pe de altă parte, Ministerul de Finanțe are parte de resurse financiare astfel încât ministrul Cseke Attila a oferit asigurări că pot fi găsite soluții la problema de criză în cauză. Cea mai accesibilă variantă ar fi rectificarea bugetară. „Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă.

Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie”, a spus Cseke Attila.

Rectificarea bugetară ar putea rezolva criza financiară

Ministerul Finanțelor lucrează la găsirea unor soluții pentru plata celor 74.000 de angajați din Sănătate, a oferit asigurări ministrul interimar de la Sănătate. „Se lucrează la acest lucru, pot să confirm, cei din Ministerul de Finanţe ne-au confirmat acest lucru, dacă există o altă soluţie juridică decât o rectificare prin care aceste sume să ajungă în bugetul Ministerului Sănătăţii pe proceduri legale (…) se lucrează la mai multe ipoteze, cea mai uşoară soluţie la îndemână e după momentul formării Guvernului printr-o rectificare bugetară”, a mai spus Cseke Attila la o emisiune televizată Digi24.