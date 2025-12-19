Conferința anuală a lui Putin: Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul din Ucraina pe cale pașnică. Live Text

Putin a afirmat că încetinirea economică a Rusiei din acest an, la o creștere de 1% față de 4,3% în 2024, a fost ca rezultat al acțiunilor conștiente ale băncii centrale de a reduce rata inflației.

El a mai afirmat că, în urma acestor acțiuni, rata inflației va încetini la între 5,5% și 5,7% în 2025, față de 9,5% anul trecut.

Economia Rusiei, puternic stimulată în 2023 și 2024 de cheltuielile militare, se confruntă cu o încetinire semnificativă în 2025, afectată de dobânzi ridicate, deficit de forță de muncă și sancțiuni occidentale.

Moscova a redus succesiv prognozele de creștere economică, de la 2,5% la 1%, în timp ce Fondul Monetar Internațional estimează o creștere de doar 0,6%. PIB-ul a înregistrat +0,6% în trimestrul al treilea, însă oficialii avertizează asupra riscului de recesiune dacă politica monetară nu se ajustează. Analiștii și liderii băncilor anticipează o „răcire continuă” și o creștere limitată la aproximativ 1% în anul următor.

Putin a declarat că Rusia a reușit să-și echilibreze bugetul și că acest buget îi va permite să finanțeze nevoile forțelor armate.

De asemenea, el a prognozat o inflație sub 6% până la sfârșitul anului.

Inflația anuală a încetinit la 6,64% în noiembrie, conform datelor oficiale, de la 7,71% în octombrie, este de părere Putin.

„Inflația ar putea crește la începutul anului 2026 din cauza unei creșteri a taxei pe valoarea adăugată, menită să finanțeze deficitul bugetar, ceea ce se va traduce prin prețuri mai mari”.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este „pregătită și dispusă” să încheie conflictul din Ucraina pe cale pașnică, respectând principiile prezentate la Ministerul de Externe în 2024.

Totuși, Ucraina și aliații săi europeni pun la îndoială sinceritatea Moscovei, subliniind refuzul repetat al propunerilor de încetare a focului și lipsa de disponibilitate pentru concesii privind obiectivele sale maxime de război.

În timp ce eforturile de pace au continuat intermitent pe parcursul anului, luptele nu s-au oprit, Rusia vizând atât ținte militare, cât și clădiri rezidențiale, menținând tensiunea și suferința în regiune..

Update 1. În debutul conferinței anuale, Vladimir Putin a abordat conflictul din Ucraina, afirmând că autoritățile de la Kiev nu sunt încă pregătite pentru negocieri de pace.

„Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul pe cale pașnică”, a declarat Putin, reiterând poziția Rusiei privind rezolvarea cauzelor profunde ale războiului. El a prezentat și progresele armatei ruse, susținând că aceasta „cucerește localitate după localitate”.

Președintele rus Vladimir Putin urmează să transmită un mesaj Statelor Unite și puterilor europene vineri, în timpul conferinței sale anuale de presă de sfârșit de an, asupra intențiilor Rusiei în ceea ce privește pacea sau continuarea războiului din Ucraina. Războiul a început în februarie 2022, după opt ani de conflicte în estul Ucrainei, și a generat cea mai mare confruntare dintre Moscova și Occident de la Războiul Rece încoace.

Vladimir Putin, liderul suprem al Rusiei din 31 decembrie 1999, va conduce conferința și apelurile telefonice cu populația, programate să înceapă la ora 09:00 GMT.

La evenimentul „Rezultatele anului”, care are loc în diferite formate încă din 2001, Putin răspunde la zeci de întrebări legate de creșterea prețurilor, viitorul său politic, armele nucleare și ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Participanții la conferință au fost obligați să efectueze un test COVID, o măsură încă obișnuită la întâlnirile cu Putin, în vârstă de 73 de ani, chiar și la câțiva ani după pandemia globală.

Evenimentul va fi urmărit atent pentru a vedea dacă Putin va fi dispus să pună capăt conflictului considerat cel mai mortal din Europa de la Al Doilea Război Mondial, cât de mult vor fi marginalizate puterile europene și dacă un acord de pace mediat de Statele Unite va fi acceptat.

Potrivit surselor, Ucraina și aliații săi europeni sunt îngrijorați că fostul președinte american Donald Trump „ar putea vinde Ucraina și lăsa puterile europene să suporte costurile sprijinirii unei Ucraine devastate” după ce forțele ruse au cucerit între 12 și 17 kilometri pătrați pe zi în 2025.

Aceștia împărtășesc opinia fostului președinte Joe Biden potrivit căreia invazia rusă a fost o „acțiune de tip imperialist pentru care Moscova trebuie să fie pedepsită”, poziție contestată de Trump.

În același timp, liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani, evitând astfel disputele legate de un plan fără precedent de finanțare a Kievului cu activele suverane rusești.

Putin prezintă războiul ca pe un moment crucial în relațiile cu Occidentul, susținând că Rusia a fost umilită după căderea Uniunii Sovietice, prin extinderea NATO și prin apropierea de ceea ce Kremlinul consideră sfera sa de influență.

Încheierea războiului ar putea reconecta Rusia — care deține unele dintre cele mai mari rezerve mondiale de resurse naturale, de la petrol și gaze la diamante și pământuri rare — cu Statele Unite, în timp ce Moscova caută să-și concentreze atenția pe competiția cu China, cu care a format un parteneriat „fără limite”.

Continuarea conflictului ar putea duce la pierderi suplimentare de vieți omenești, ar afecta economiile Ucrainei, Rusiei și ale puterilor europene și ar crește riscul escaladării războiului.

Oficialii americani estimează că Rusia și Ucraina au înregistrat împreună peste 2 milioane de victime, incluzând morți și răniți, de la începutul războiului, deși niciunul dintre cele două state nu oferă cifre oficiale credibile.