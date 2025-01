Politica Putin a rămas fără colecția de vinuri de la Cricova. Nici să calce cu piciorul în beciuri nu mai are voie







Republica Moldova. Rezerva de vinuri de la Cricova a președintelui rus Vladimir Putin nu mai este prezentată vizitatorilor. Aceasta a fost sigilată și mutată într-un colț întunecat. Totodată, Putin are interdicția de a intra în beciurile combinatului de vinuri. Pe timpul guvernării comuniste, și-a sărbătorit în subteranele cu vin select aniversarea a 50-a.

Putin, fără colecția de vinuri de la Cricova

Colecția de vinuri a lui Putin de la Cricova a fost mutată într-o altă boxă, care nu face parte din traseul destinat vizitatorilor. Aceasta a fost ascunsă de ochii lumii, după ce în privința liderului de la Kremlin au fost impuse interdicții. Astfel, după declanșarea războiului în Ucraina, Putin nu mai este oaspete dorit în cramele Cricova.

„Colecția de vinuri a lui Vladimir Putin a fost stocată în depozitul Combinatului de Vinuri Cricova în luna februarie 2022. Colecția de vinuri este constituită la moment din 607 sticle, fiind oferită în dar în 2007 de către conducerea țării. După ce, în 2022, Putin a început invazia la scară largă în Ucraina, țară vecină cu Republica Moldova, vinăria s-a confruntat cu multe întrebări la care nu am putut răspunde, despre motivul pentru care el este încă aici”, a declarat pentru The New York Times directorul vinăriei, Sorin Maslo.

Colecția de vinuri a lui Putin, care i-a fost oferită în dar de fostul președinte Vladimir Voronin, nu a fost distrusă. Toate cele 607 sticle au fost ascunse într-un colț mai dosit, departe de ochii vizitatorilor.

Cricova, un complex subteran unicat

Combinatul de vinuri Cricova SA a fost fondat în anul 1952, reprezentând un complex subteran unic, cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru vinurile sale excelente.

Combinatul de Vinuri are sediul în orașul Cricova, la 11 kilometri de capitala Chișinău.

Este singurul combinat căruia i s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat - Ordinul Republicii. Mai mult, în data de 28 august 2003, a fost declarat prin lege obiect al patrimoniului cultural - național al Republicii Moldova.