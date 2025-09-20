Punctele gastronomice locale câștigă teren în România. Proprietar: Sunt persoane care caută altceva față de fast-food sau restaurante

Dincolo de luxul restaurantelor, punctele gastronomice locale (PGL) au reușit să câștige aprecierea clienților dornici să se bucure de o masă cu preparate tradiționale. În prezent, sute de români aleg să își deschidă gospodăriile pentru a primi clienți din toate colțurile lumii. Conform Ministerului Agriculturii, punctele gastronomice locale trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a putea funcționa.

Proprietarii acestor puncte gastronomice locale acceptă un număr limitat de vizitatori, folosesc doar produse locale sau provenite din propria gospodărie și vin în întâmpinarea clienților cu meniu restrâns. Astfel, vizitatorii au ocazia să deguste preparate locale pregătite după rețete transmise din generație în generație, într-un cadru familial. Majoritatea se găsesc în zonele turistice, la ferme sau chiar la stână.

Deși conceptul a apărut din 2017 în țară, românii au descoperit treptat care ar fi diferențele între o astfel de locație și un restaurant.

„Lumea începe ușor-ușor să facă diferența între un punct gastronomic local și un restaurant, având în vedere că la restaurant se găsesc meniuri à la carte, ceea ce înseamnă diversitate destul de mare, iar la un punct gastronomic local se găsesc produse din gospodăria proprie a persoanei care îl deține, cu un meniu mai restrâns, dar cu mâncăruri pregătite ca la mama acasă”, ne-a spus Remus Ursache, proprietarul unui punct gastronomic local din județul Iași.

Punctele Gastronomice Locale joacă un rol important în turismul rural și în dezvoltarea economiei locale. Totodată, acestea contribuie la păstrarea rețetelor vechi.

„Am întâmpinat și probleme. Mulți ne-au întrebat dacă avem paste, pizza sau alte preparate din restaurante. Le-am explicat ce înseamnă un punct gastronomic local și oamenii au fost încântați. Sunt persoane care caută să mănânce altceva față de fast-food sau restaurant”, a adăugat proprietarul locației din județul Iași.

Deși folosește ingrediente din propria gospodărie sau de la producători locali, acesta recunoaște că abia reușește să-și acopere cheltuielile. Cu toate acestea, proprietarul punctului gastronomic local din Iași a explicat că nu a majorat prețurile odată cu creșterea TVA.

„Fiind la început, nu prea reușim să ne acoperim cheltuielile. Pentru moment este bine, nu ne plângem, pentru că avem produse din gospodăria noastră și nu suntem nevoiți să le cumpărăm. Prețurile au explodat la multe produse. Noi nu am mărit prețurile după majorarea TVA”, a adăugat el.

Pentru turiștii care vor să se bucure de o masă preparate tradiționale, aceste locații sunt o alegere excelentă. La punctul gastronomic din județul Iași, o friptură moldovenească ajunge la 39 de lei și este servită cu mămăliguță, brânză și murături, iar o ciorbă de pui costă 33 de lei. Pe lângă ea, clienții primesc smântână, pâine de casă și ardei iute.

„Spre exemplu, o friptură moldovenească costă la noi 39 de lei. Pe lângă carne, clientul primește mămăliguță, brânză și murături. Noi gătim zilnic, facem cantități mai mici, dar totul e proaspăt. Dacă luăm în calcul munca din spate, nu credem că este un preț mare. O ciorbă de pui costă 33 de lei, dar clientul primește pâine, smântână și ardei. Totul din gospodărie. La restaurante, sigur ar trece de 33 de lei”, a mai spus proprietarul.

Deși funcționează diferit față de restaurante, puncte gastronomice locale sunt trebuie să respecte normele de siguranță alimentară.

„Suntem expuși la orice fel de controale. În trecut, nu era așa, nici pe partea fiscală, nici pe partea de control. Dacă în trecut nu aveam nevoie de casă de marcat, acum avem”, a mai spus Remus Ursache.

Primul Punct Gastronomic Local din Viscri a fost inaugurat în 2019. De atunci, turiștii care ajung în sat nu vin doar pentru a vizita Casa Regelui Charles sau pentru a trăi experiența rurală autentică, ci și pentru a gusta preparatele gătite în casă de localnici. Sarmalele, mămăliguța și ciorba de burtă se numără printre cele mai cerute feluri de mâncare.

Toamna, cei din zonă se bazează pe grupurile de turiști străini.

„Sunt costuri mari, dar reușim să ne încadrăm undeva la mijloc. Avem mai mulți clienți decât în august. Luna septembrie merge bine întotdeauna. Toamna avem multe grupuri de străini”, ne-a spus Mariana Urghel, proprietara unui Punct Gastronomic Local din Viscri.

Conform Ministerului Agriculturii, locația să fie situată în mediul rural. Alegerea formei juridice potrivite, obținerea înregistrării sanitar-veterinare și pregătirea dosarului necesar sunt pași obligatorii. După evaluarea unității de inspectorii DSVSA, punctul gastronomic poate fi lansat, respectând normele de siguranță alimentară. De asemenea, meniul trebuie să reflecte specificul zonei și să pună accent pe ingrediente locale și de sezon.