Punct împărțit între Universitatea Cluj și FC Argeș. Meci dramatic cu gol anulat, autogol și ratări uriașe în Superligă
- Nicolae Comănescu
- 19 octombrie 2026, 21:02
- Punct împărțit între Universitatea Cluj și FC Argeș. Meci dramatic cu gol anulat, autogol și ratări uriașe în Superligă
- Reacție rapidă pentru Șepcile Roșii și avantaj la pauză
- Egalare pe contraatac și ocazii mari de ambele părți
- Palmaresul confruntărilor directe și situația din clasament
- Caseta tehnică a meciului
Meciul disputat luni seara pe Cluj Arena, în cadrul etapei a 12-a din Superligă, s-a încheiat fără o câștigătoare. Universitatea Cluj și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 2-2, după o confruntare intensă și plină de momente tensionate, la capătul căreia ambele formații au trebuit să se mulțumească doar cu câte un punct.
Punct împărțit între Universitatea Cluj și FC Argeș. Meci dramatic cu gol anulat, autogol și ratări uriașe în Superligă
Confruntarea a debutat cu o decizie controversată luată încă din minutul al treilea. Piteștenii au trimis mingea în plasă prin Claudiu Micovschi, însă reușita a fost anulată rapid deoarece balonul atinsese cadrul de arbitraj înainte de a ajunge la autorul golului.
Oaspeții au reșit totuși să deschidă scorul în minutul 25. Ricardo Matos a transformat o lovitură de la unsprezece metri acordată după ce Dino Mikanovic a comis un henț în careu la un șut trimis chiar de atacantul portughez.
Reacție rapidă pentru Șepcile Roșii și avantaj la pauză
Replica gazdelor a venit imediat. Ardelenii au restabilit egalitatea în minutul 27 prin atacantul bosniac Jovo Lukic, care a reluat în plasă o centrare venită de la Issouf Macalou.
Formatia clujeană a preluat conducerea înainte de intrarea la vestiare. În minutul 45, o fază fixă creată de Lukic s-a încheiat cu o eroare în defensiva piteșteană, unde Florin Borţa nu a putut interveni eficient și a trimis mingea în proprie poartă.
A doua repriză a adus momente tensionate, printre care și un duel aerian din minutul 34 în care Jovo Lukic l-a lovit cu cotul în figură pe Guilherme Garutti, faza fiind sancționată de arbitru doar cu un cartonaș galben.
Egalare pe contraatac și ocazii mari de ambele părți
FC Argeș a ieșit determinată de la cabine și a căutat egalarea. Piteștenii au fost aproape de gol în minutul 54, când Yanis Pîrvu a trimis balonul în bară. La scurt timp, în minutul 59, clujenii au replicat printr-un șut puternic al lui Ovidiu Bic, respins cu greu de portarul Igor Nikic.
Reușita de 2-2 a venit în minutul 62, când Yanis Pîrvu a finalizat cu succes un contraatac rapid orchestrat de oaspeți, stabilind scorul final al întâlnirii.
Universitatea Cluj a ratat o șansă uriașă de a smulge toate cele trei puncte în minutul 85, când același Jovo Lukic a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție ideală, cu capul, din doar cinci metri.
Palmaresul confruntărilor directe și situația din clasament
Istoricul duelurilor din principala competiție internă indică o rivalitate strânsă între cele două echipe. Până în prezent s-au înregistrat 64 de meciuri directe, în care clujenii s-au impus de 25 de ori, piteștenii au bifat 28 de victorii, iar 11 partide s-au încheiat la egalitate.
Pentru FC Argeș, remiza de pe Cluj Arena prelungește o perioadă dificilă în campionat, echipa acumulând doar trei puncte în ultimele opt etape disputate.
Caseta tehnică a meciului
FC Universitatea Cluj - FC Argeş 2-2 (2-1) Cluj Arena, Cluj-Napoca
Au marcat: Jovo Lukic (27), Florin Borţa (autogol, 45) / Ricardo Matos (25 - penalty), Yanis Pîrvu (62)
Arbitru central: George Cătălin Roman (Timişoara) Asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Raul Ghiciulescu (Lugoj) Oficial patru: Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
Arbitru video (VAR): Ionuţ Marius Coza (Cernica) Asistent video (AVAR): Radu Marian Petrescu (Bucureşti)
Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF.