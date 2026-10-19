Meciul disputat luni seara pe Cluj Arena, în cadrul etapei a 12-a din Superligă, s-a încheiat fără o câștigătoare. Universitatea Cluj și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 2-2, după o confruntare intensă și plină de momente tensionate, la capătul căreia ambele formații au trebuit să se mulțumească doar cu câte un punct.

Confruntarea a debutat cu o decizie controversată luată încă din minutul al treilea. Piteștenii au trimis mingea în plasă prin Claudiu Micovschi, însă reușita a fost anulată rapid deoarece balonul atinsese cadrul de arbitraj înainte de a ajunge la autorul golului.

Oaspeții au reșit totuși să deschidă scorul în minutul 25. Ricardo Matos a transformat o lovitură de la unsprezece metri acordată după ce Dino Mikanovic a comis un henț în careu la un șut trimis chiar de atacantul portughez.

Replica gazdelor a venit imediat. Ardelenii au restabilit egalitatea în minutul 27 prin atacantul bosniac Jovo Lukic, care a reluat în plasă o centrare venită de la Issouf Macalou.

Formatia clujeană a preluat conducerea înainte de intrarea la vestiare. În minutul 45, o fază fixă creată de Lukic s-a încheiat cu o eroare în defensiva piteșteană, unde Florin Borţa nu a putut interveni eficient și a trimis mingea în proprie poartă.

A doua repriză a adus momente tensionate, printre care și un duel aerian din minutul 34 în care Jovo Lukic l-a lovit cu cotul în figură pe Guilherme Garutti, faza fiind sancționată de arbitru doar cu un cartonaș galben.

FC Argeș a ieșit determinată de la cabine și a căutat egalarea. Piteștenii au fost aproape de gol în minutul 54, când Yanis Pîrvu a trimis balonul în bară. La scurt timp, în minutul 59, clujenii au replicat printr-un șut puternic al lui Ovidiu Bic, respins cu greu de portarul Igor Nikic.

Reușita de 2-2 a venit în minutul 62, când Yanis Pîrvu a finalizat cu succes un contraatac rapid orchestrat de oaspeți, stabilind scorul final al întâlnirii.

Universitatea Cluj a ratat o șansă uriașă de a smulge toate cele trei puncte în minutul 85, când același Jovo Lukic a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție ideală, cu capul, din doar cinci metri.

Istoricul duelurilor din principala competiție internă indică o rivalitate strânsă între cele două echipe. Până în prezent s-au înregistrat 64 de meciuri directe, în care clujenii s-au impus de 25 de ori, piteștenii au bifat 28 de victorii, iar 11 partide s-au încheiat la egalitate.

Pentru FC Argeș, remiza de pe Cluj Arena prelungește o perioadă dificilă în campionat, echipa acumulând doar trei puncte în ultimele opt etape disputate.

FC Universitatea Cluj - FC Argeş 2-2 (2-1) Cluj Arena, Cluj-Napoca

Au marcat: Jovo Lukic (27), Florin Borţa (autogol, 45) / Ricardo Matos (25 - penalty), Yanis Pîrvu (62)

Arbitru central: George Cătălin Roman (Timişoara) Asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Raul Ghiciulescu (Lugoj) Oficial patru: Ovidiu Mazilu (Satu Mare)

Arbitru video (VAR): Ionuţ Marius Coza (Cernica) Asistent video (AVAR): Radu Marian Petrescu (Bucureşti)

Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF.