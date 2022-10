Proteste masive în Cehia. Oamenii au cerut demisia guvernului și ieșirea din Uniunea Europeană Video

Mii de persoane au ieșit vineri în stradă la Praga și au cerut demisia guvernului de centru-dreapta și organizarea de alegeri anticipate. În plus, protestatarii au criticat sancțiunile impuse Rusiei de Occident și au cerut autorităților să poartă discuții cu Moscova în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze a țării, relatează AFP.

Protestul a fost al treilea organizat în ultima perioadă de grupări politice de extremă dreapta şi Partidul Comunist. Grupul care a organizat manifestaţia, „Republica Cehă mai întâi!“ este împotriva Uniunii Europene şi alianţei NATO şi doreşte ca ţara, cu 10,7 milioane de locuitori, să fie neutră din punct de vedere militar.

Protestatarii au agitat drapelele naționale și au scandat „Demisia, demisia!”. Ei au afișat și pancarte cu mesaje care îndemnau la ieșirea Cehiei din UE și NATO.

„Aceasta este o nouă renaştere naţională, iar scopul său este ca Republica Cehă să fie independentă”, a declarat unul dintre organizatorii protestului, Ladislav Vrabel.

#Prague workers don’t want to freeze or starve just to take sides in a capitalist war over in #Ukraine. They’d rather bring down their own bootlicker government instead. Solidarity Prague. It’s time we got out on the streets too.pic.twitter.com/5x2KY7qet5

— GhostofDurruti (@streetresist161) October 28, 2022