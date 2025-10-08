Profiturile companiilor europene, în scădere în ultimul trimestru din an

Potrivit LSEG, companiile europene sunt așteptate să anunțe o scădere a profitabilității pentru al treilea trimestru, chiar dacă perspectivele privind performanța lor economică s-a îmbunătăți ușor, potivit celor mai recente prognoze publicate marți. Rezultatele pentru următoarea perioadă ar urma să fie cele mai slabe din 2024.

Conform datelor LSEG I/B/E/S, companiile europene sunt aşteptate să raporteze, în medie, o scădere de 0,2% a profitului trimestrial, mai mică decât declinul de 0,6% anticipat săptămâna trecută. Această estimare se află în puternic contrast cu creşterea de 12,5% prevăzută înainte ca preşedintele american Donald Trump să anunţe, în februarie, noul val de tarife vamale aplicate pe scară largă.

În același timp, estimările privind veniturile companiilor incluse în indicele pan-european STOXX 600 au fost revizuite negativ, acestea urmând să scadă cu 0,3% faţă de anul trecut.

În aceeaşi perioadă din 2024, firmele europene raportau o creştere medie de 7,8% a profitului şi o scădere de 1,1% a veniturilor, în timp ce în trimestrul al doilea din 2025 profitul net urcase cu 4% faţă de anul precedent.

Actualul sezon de raportări financiare va oferi o imagine clară asupra modului în care companiile europene gestionează mediul comercial volatil, afectat de tarife şi de încetinirea cererii, precum şi dacă acestea vor putea beneficia de stabilitatea adusă de acordul-cadru SUA–UE semnat în iulie.

Luni, acţiunile grupului francez SEB s-au prăbuşit după reducerea estimării de profit anual, iar titlurile constructorului auto britanic Aston Martin au scăzut puternic, în urma avertismentului privind o pierdere anuală mai mare decât se aştepta, cauzată de cererea redusă şi de tarifele americane.

Deşi profiturile din zona euro au dezamăgit în 2025, analiştii J.P. Morgan estimează că acestea vor reveni pe creştere în 2026, sprijinite de mai mulţi factori pozitivi.