Profesorii și studenții străini trebuie să aștepte circa 243 de zile pentru obținerea rezidenței fiscale în România

Profesorii și studenții străini trebuie să aștepte în jur de 243 de zile pentru obținerea rezidenței fiscale în România, aceasta fiind necesară pentru deschiderea unui cont bancar. De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o ședere mai lungă de 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării unui formular care poartă denumirea de Z015 - Chestionar de rezidență fiscală, conform legislației în vigoare.

Camera Consultanților Fiscali a analizat de ce persoanele fizice nerezidente nu pot depune chestionarul de rezidență fiscală decât după ce trec cele 183 de zile de la sosirea în România, adică cel târziu în 30 de zile de la expirarea acestui termen. De asemenea, răspunsul urmează să fie primit într-un interval de 30 de zile de la data depunerii chestionarului.

În acest fel, rezidența fiscală în România a unei persoane fizice este stabilită după 243 de zile de la data sosirii în România, cu toate că sunt situații în care se cunoaște cu certitudine încă de la data sosirii în țară că acestea vor rămâne în România mai mult de 183 de zile (studenți sau detașați).

obținerea numărului de înregistrare fiscală,

declararea impozitelor și taxelor realizate în România chiar din prima zi de la sosirea în țară.

deschiderea unui cont bancar la o bancă din România,

declararea veniturilor realizate în străinătate și a plății impozitelor și taxelor datorate pentru aceste venituri

Pentru persoanele care sosesc în România, la depunerea chestionarului privind rezidența fiscală se solicită de către organele fiscale competente „un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidenţa sa fiscală, după caz”.

„În această situație, organul fiscal competent din România trebuie să fie interesat de stabilirea rezidenței fiscale în România, nu și de scoaterea din evidență fiscală a celuilalt stat, aspect ce vizează doar interesul persoanei fizice”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

În același timp, legislația spune că dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență, se va considera că este rezident în statul român.

„Astfel, faptul că persoana nu poate prezenta dovada că a fost scoasă din evidența fiscală a celuilalt stat nu ar trebui să aibă un impact asupra analizării îndeplinirii condițiilor de rezidență în România”, a mai afirmat Dan Manolescu.

Camera Consultanților Fiscali a trimis o adresă către Ministerul Finanțelor prin care a propus modificarea prevederilor, astfel încât să se ofere dreptul persoanelor fizice nerezidente să depună formularul și înainte de a se împlini cele 183 de zile de la sosirea în țară.

La ora actuală, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, chiar în condițiile în care formularul se depune în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România, rezidența fiscală se stabilește de la data sosirii în România.

Ca atare, dacă se demonstrează că sunt îndeplinite toate condițiile impuse de obținerea rezidenței fiscale în România (contract de închiriere pe o perioadă mai mare de 183 zile sau achiziția unei proprietăți în România, contracte de muncă, contracte de studii etc.), CCF nu înțelege de ce „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” se poate depune la organul fiscal doar în intervalul de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.

Întreaga adresă trimisă de Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Finanțelor se poate analiza pe site-ul ccfiscali.ro.