Producerea de energie verde, prioritate pentru autoritățile locale. Ce a spus Marcel Boloș despre ajutoarele pentru români în contextul scumpirilor

În timpul unei întâlniri pe care Marcel Boloș a avut-o cu primarii din județ, ministrul a prezentat ultimele decizii luate de Guvern. În urma hotărârilor, autoritățile locale și județene vor avea la dispoziție 500 de milioane de euro care reprezintă o schemă de finanțare din fonduri europene. Cu acești bani „sunt încurajate măsuri de producere a energiei verzi, atât pe componenta de consum propriu, destinată serviciilor publice gen spitale, școli, iluminat public, alimentarea cu energie termică a populației, cât și pe cea de comercializare”.

„Pentru acestea, noi susținem ca producerea de energie verde, atât pentru consum propriu, cât și pentru comercializare să devină pentru autoritățile locale și județene o prioritate de îndată”, a declarat ministrul într-o conferință de presă. El a mai adăugat că, în cazul în care vor scădea cheltuielile cu utilitățile, vor rămâne mai mulți bani pentru dezvoltare, investiții.

Stadiul proiectului pentru apă și apă uzată

În cadrul întâlnirii a fost dezbătută, de asemenea, problema descentralizării implementării proiectelor de apă și apă uzată. Discuția a venit în contextul în care Compania Apa Brașov desfășoară, în prezent, un proiect de peste 250 de milioane de euro, în 12 unități administrativ-teritoriale.

„A fost o discuție foarte aplicată, în care domnii primari au fost interesați de aceste demersuri pe care noi le-am făcut și care dau posibilitatea autorităților locale să ia în implementare aceste tipuri de proiecte, scopul pe care îl urmărim fiind ca aceste proiecte să fie cât mai repede implementate, iar noi să obținem o absorbție cât mai bună”, a mai spus Boloş.

Ministrul a prezentat, la Brașov, pentru reprezentanții mediului de afaceri local prezenți, și schema de finanțare pentru IMM-uri. Cu ajutorul schemei, acestea vor putea accesa granturi între 50.000 de euro și 500.000 de euro pentru eficiența energetică și pentru producere de energie verde. Bugetul total este de 500 de milioane de euro.

Ce a spus ministrul despre ajutorul pentru populație

Marcel Boloș a fost chestionat și despre faptul dacă Guvernul are în vedere în următoarea perioadă și măsuri pentru sprijinirea populației. Măsurile vor fi asemănătoare cu cele aplicate pentru cei care au primit subvenții pentru montarea de panouri solare pe locuințele proprii, notează Agerpres.

În acest context, Boloș a precizat: „Există această perspectivă, dar nu aș vrea să mi-o luați ca un angajament în spațiul public. Ne-am gândit și la această problemă a sprijinirii populației. (…) Am mai avut o măsură (…) și s-ar putea s-o discutăm din nou, dar mă bucur că am ajuns aici cu schemele de eficientă energetică și aceste apeluri de proiecte, care sunt o oportunitate foarte bună pentru primării și mediul de afaceri și gândiți-vă că avem 1 miliard de euro în acest sens”.