EXCLUSIV. Procurorul DIICOT a cerut încetarea procesului penal împotriva „lotului Corcodel”, achitarea pentru constituirea de grup infracțional dar vrea pușcărie cu executare îndreptată spre maxim pentru jandarmii cămătari

Corcodel funcționa ca o instituție bancară și întocmea contracte de împrumut la notar

Colonelul Marian Corcodel, fostul comandant al Bazei de Administrare şi Deservire din Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a fost trimis în judecată pentru cămătărie și delapidare, alături de Daniel Iancu Preoteasa, fostul şef de stat major al Bazei de Administrare şi Deservire a Jandarmeriei şi Georgică Băbănău, şoferul colonelului Corcodel. Împreună cu cei trei, a fost trimis în judecată și fostul comisar șef Octavian Cristescu de la DGIPI, cel care răspundea informativ de unitatea de jandarmi în cauză. Cei patru au fost acuzați de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, cămătărie și delapidare. Colonelul Corcodel dădea bani cu camătă subalternilor pentru dobânzi cuprinse între 10 și 20%. Le făcea contracte de împrumut în regulă, la notar. Preoteasa l-a secondat, bă chiar a luat afacerea și pe cont propriu la un moment dat. Băbănău, șoferul, aduna ratele de la debitori, trimis de șefii lui. Mergea cu mașina Jandarmeriei și strângea ratele lunare. Iar ofițerul Cristescu, de la protecție internă, le ținea spatele, să nu răsufle combinația.

Ședința de judecată a întârziat o oră, timp în care Corcodel a încercat să pice la pace cu o victimă a sa

Cu ocazia ultimului termen din această etapă procesuală s-a luat act de declasificarea notelor de la protecția internă, fosta DGIPI. De asemenea un fost jandarm, actualmente transferat la o structură din domeniul aviației, constituit parte civilă, a cerut să dea declarație în fața instanței. Mircea Ghiță s-a constituit parte civilă și a solicitat daune de 30 mii euro. El a explicat în fața instanței prin ce a trecut de când a luat bani cu împrumut de la șeful său, cum a fost executat silit când nu a mai avut din ce să plătească ratele și cum funcționa sitemul de cămătărie. Mircea Ghiță a venit însoțit de avocat. Deoarece ședința a întârziat aproximativ o oră fără nicio explicație, părțile din dosar au interacționat în sala de judecată. Colonelul Corcodel a venit de câteva ori la Ghiță și i-a vorbit în șoaptă la ureche. Ai fi zis că sunt prieteni sau că fac un aranjament. Dacă a fost o tentativă de aranjament, aceasta a picat, sau cel puțin așa a rezultat după cum a decurs declarația părții civile.

Partea civilă, bă a vrut, bă n-a vrut să dea declarație

Înainte de a începe dezbaterile, judecătorul l-a întrebat de inculpatul Băbănău, șoferul lui Corcodel, cum se mai simte. Din ce am înțeles, omul era bolnav și suferise o operație chirurgicală. Este un tip tânăr, însă se vedea pe el că trece printr-o suferință iar grija judecătorului pentru starea lui de sănătate i-a adus zâmbetul pe buze. Judecătorul Dari a continuat să facă conversație cu cei din sală, mai ales că erau toți din aceiași cauză, fiind ultimul dosar lăsat spre judecare. Din aproape în aproape a ajuns la Mircea Ghiță, cel care s-a constituit parte civilă. “Domnule Ghiță, ați spus că vreți să fiți audiat”, i se adresează judecătorul. “Nu țin neapărat”, răspunde partea civilă. A urmat un schimb de replici între instanță și avocați. Bă unii voiau să fie audiat Ghiță, ba alții au susținut că nu e cazul, iar alții au lăsat la aprecierea instanței. Până la urmă, jandarmul Ghiță a venit la microfon pentru a își prezenta pretențiile ca parte civilă.

Victima cămătăriei vrea dobânzile înapoi

Mircea Ghiță a susținut că i se pare normal să i se restituie toți banii dați lui Corcodel sub formă de dobânzi pentru împrumutul luat de la colonel. A confirmat că a avut un contract de împrumut cu Marian Corcodel, care îi era șef. Nu a contestat contractul în sine, făcut la notar, dar vrea înapoi dobânzile care i s-au luat în baza acestui contract, dobânzi pe care le consideră cămătărești. A explicat cum dobânda se actualiza în funcție de sold, la fel ca la bancă, iar dacă într-o lună nu avea destui bani pentru rată, diferența era adăugată la debit și era purtătoare de dobândă.

Ofițerul de protecție internă i-a spus să-și facă dreptate

Instanța vrea să știe dacă jandarmul, victimă a șefilor săi cămătari, s-a plâns reprezentantului de la protecție internă, adică lui Octavian Cristescu, la vremea aceea comisar șef DGIPI. “M-am întâlnit cu domnul Cristescu într-o benzinărie, după ce am fost executat de Corcodel. I-am povestit ce am pățit. Vă întreb eu retoric, după ce a aflat ce am pățit, având atribuții de containformații și protecție internă, ce a făcut el mai departe?”, vine răspunsul lui Ghiță. “Și ce v-a spus domnul Cristescu? A rămas indiferent sau ce a făcut?”, întreabă președintele instanței. “Mi-a zis să-mi fac dreptate, să merg până la capăt. Dar el știa ce face Corcodel. De fapt toți știau dar nimeni nu avea curajul să spună nimic”, răspunde fostul jandarm. “V-a cerut să deveniți informatorul lui sau să îl sprijiniți pe linia asta de informații ?”, insistă judecătorul. “Nu, dar colaboram foarte bine cu el. M-a sfătuit prietenește să-mi fac dreptate”, repetă Ghiță.

În timp ce martorul povestea cele întâmplate și trăite cu fostul lui șef, avocata Drăghici a scos dintr-o cutie o bucată de pizza și a ieșit afară să o mănânce. A revenit în sală, la cererea președintelui instanței, mestecând cu gura plină.

Corcodel era generos, îi păsuia pe cei care aveau o nuntă sau alte cheltuieli, dar le adăuga rata la Șold și le lua dobândă

“Vă rog să îmi permiteți să fac o remarcă. Nu este de competența mea, este poate puțin forțată observația dar vreau să vă spun că Băbănău era un simplu șofer, un executant. La fel și Preoteasa, era subordonat lui Corcodel. Cei doi au fost victime ale unei subjugări. Informațiile ajunseseră mult mai sus și nu s-a luat nicio măsură. E observația mea de care puteți să țineți cont”, spune cel constituit parte civilă în cauza. În acest context martorul povestește cum veneau la el, fie șoferul Băbănău fie ofițerul Preoteasa, pentru a încasa dobânda lunară, în numele colonelului Marian Corcodel. Avocata lui Corcodel, Alice Drăghici, l-a întrebat pe martor ce sumă a luat cu împrumut de la clientul său. “Pe contract au fost 6600 de euro dar real au fost 3000 euro. Atâta mi-a dat, restul era dobânda anuală de 10% pe lună. Suma oscila deoarece dacă îl rugam frumos pe domnul comandant că am și eu o nuntă sau am nevoie de bani, mă mai lăsa cu banii dar sumele se adăugau la sold și se punea dobânda la toată suma”, explică martorul. “Și câți bani ați dat înapoi?”, vrea să știe avocata inculpatului. “Cu tot cu dobânzi pe 4 ani de zile și cheltuieli cu executarea care au fost 9000 de euro, în total douăzeci și ceva de mii de euro, dacă facem calcule matematice. “Și până la urmă, cu ce sumă vă constituiți parte civilă?”, întreabă ironic Alice Drăghici. “Cu suma de 30 mii euro. Consider că acoperă și ce am suferit eu în acei ani. “Da, bine!”, concluzionează judecătorul Dari.

Notele DGIPI au fost desecretizate parțial

Și avocata fostului ofițer de informații Octavian Cristescu dorește să se facă o consemnare. “ Să se consemneze, vă rog, că se știa mai sus, la conducerea Jandarmeriei Române, despre faptul că se dădeau bani cu camătă în unitate, dar nu s-a intervenit în niciun fel”. În timp ce grefierul printa declarația martorului constituit parte civilă, judecătorul Bogdan Dari îi informează pe cei prezenți că a venit și răspunsul de la DGPI, fosta DGIPI. Avocații sunt nemulțumiți că răspunsul conține note doar parțial desecretizate și ei, neavând certificatul ORNIS, nu îl pot citi. “Eu mă consider norocos că le-am citit”, glumește judecătorul. “Da, rezultă că domnul Cristescu a făcut o informare la vremea aceea”, le face una rezumat pe scurt președintele instanței.

Corcodel a făcut un “nouășpe” la Roșiori ca să scape de pedeapsă

Judecătorul Bogdan Dari anunță terminarea cercetării judecătorești și intrarea pe fondul cauzei. Avocații depun înscrisuri, unele probe directe, altele în circumstanțiere. Avocata lui Octavian Cristescu invocă prescrierea. Judecătorul râde. Alice Drăghici depune un teanc de hârtii cu opis, pentru clientul său. De asemenea depune un înscris de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede și cere un “nouășpe”, adică o reducere de pedeapsă pentru un denunț concretizat. “Din acest înscris rezultă că inculpatul a formulat un denunț la acest organ de parchet care s-a finalizat cu începerea urmăririi penale în personam față de persoana denunțată”, anunță avocata. “Deci ce invocați, un 19 ?”, întreabă judecătorul. “În opinia noastră este un 19, deoarece urmărirea penală a început în personam”, susține Alice Drăghici. Tot avocata Drăghici depune și un ordin de plată din care rezultă că fostul colonel Marian Corcodel a achitat prejudiciul imputat în dosar. “Ați mai depus-o o dată…”, îi atrage atenția judecătorul. “Nu-i nimic, o mai depun o dată. Mai bine să prisosească decât să lipsească”, vine replica avocatei. De asemenea anunță că va formula concluzii de respingere a cererii de constituire ca parte civilă a jandarmului Mircea Ghiță.

Corcodel aruncă vina pe fostul său subaltern

Președintele instanței își amintește că la ultimul termen a vrut să-l audieze pe inculpatul Marian Corcodel. Așa că l-a chemat la microfon să își prezinte versiunea. “Domnu președinte, eu am făcut acord de recunoaștere. Inițial eu nu am vrut să dau această declarație , pentru că am vrut să ne recunoaștem faptele și dacă am greșit să plătim. Dar văzând că domnul Preoteasa vine cu atâta nonșalanță și spune că el făcea de frică sau făcea că eram eu lider autoritar… Vreau să vă spun că domnul Preoteasa era mâna mea dreaptă, participa la toate activitățile mele, râdeam, beam, mâncam, toți participau. Și ăla care zice că-l înjuram…”, povestește inculpatul Corcodel. După care fostul colonel cămătar aruncă bomba. El se retrăsese din afacere când subalternul lui, Preoteasa, încă acorda credite cu dobândă. “Eu nu mai aveam treabă dar Preoteasa venea la mine și spunea că are de luat dobânzi de un milion și ceva, bani vechi…”, a povestit Corcodel.

Și-a vândut mașina să plătească ratele dar și-a cumpărat mașină nouă

“În 2010, spune un martor că îi luam banii, trei milioane, cinci milioane, zece milioane, cât putea și dumnealui. Spune că și-a vândut mașină să plătească ratele dar și-a luat o mașină nouă nouță…”, se justifică fostul colonel cămătar. “Tot ce ați declarat poate fi folosit și împotriva dumneavoastră” , îl anunță judecătorul Dari pe inculpatul Corcodel, după ce acesta și-a încheiat declarația benevolă. “A vrut doar să își mențină recunoașterea, domnule Președinte”, intervine avocata Alice Drăghici.

DIICOT cere achitarea pentru grup infracțional și prescripția pentru cămătărie

A urmat pledoaria procurorului DIICOT. “S-a reținut că din 2011 până în 2017 s-a constituit un grup infracțional organizate, având ca scop camătă și delapidarea în formă continuată”, pledează procurorul DIICOT. Spre surprinderea tuturor celor din sala de judecată, inclusiv a judecătorului, procurorul de ședință îl contrazice pe colegul său care a întocmit rechizitoriul. Cere încetarea procesului penal pe motiv de prescripție pentru faptele de cămătărie. De asemenea, cere achitarea pentru constituirea de grup infracțional organizat. Cei din sală își fac semne, își fac cu ochiul. Pledoaria procurorului este fulminantă și pare în favoarea inculpaților. Procurorul își citește notițele, imperturbabil. Reia rechizitoriul întocmit de către procurorul de caz., dar îl contrazice. Cere încetarea procesului penal, motiv de bucurie pentru inculpați și avocații lor. Invocă inclusiv ultima decizie a Curții Constituționale. Toată lumea e veselă în sală. Însă solicitarea procurorului era doar pentru cămătărie.

Tot DIICOT cere închisoare cu executare pentru delapidare în formă continuată

Când a venit vorba despre delapidare în formă continuată , a picat cerul pe Corcodel și camarazii săi de infracțiuni. Procurorul DIICOT a cerut pentru fostul colonel o pedeapsă orientată spre maxim, adică între 5 și 7 ani de închisoare, inclusiv pedepsele accesorii pentru delapidare în formă continuată. Cere să se scadă din pedeapsă perioada în care Corcodel a fost sub diferite măsuri preventive. Dar solicită condamnarea cu închisoare cu executare. Pentru inculpatul Daniel Preoteasa, procurorul a cerut o condamnare cu executare îndreptată spre mediu, adică între 3 și 5 ani de închisoare. La fel și pentru șoferul Băbănău, procurorul cere închisoare, pentru complicitate la faptele imputate colonelului cămătar. De asemena DIICOT prin procurorul de ședință a cerut încetarea procesului penal și pentru fostul ofițer de informații de la DGIPI, Octavian Cristescu, acuzat că a sprijinit grupul infracțional.

Parchetul susține cererea părții civile dar ar vrea un proces separat

Procurorul DIICOT solicită să fie admisă și cererea părții civile, Mircea Ghiță, de a primi 30 de mii de euro. “Persoana împrumutată, subiect pasiv secundar în cadrul infracțiunii de camătă, este îndreptățită să își recupereze sumele plătite ca dobândă. Însă consider că ar trebui disjunsă această cauză pentru cercetarea persoanelor vinovate de comiterea acestui prejudiciu”, susține procurorul. Cu alte cuvinte, procurorul este de părere că ar trebui un alt proces, separat, în care să se judece strict faptele de cămătărie și alte abuzuri pe care le-a comis colonelul Marian Corcodel la adresa fostului subaltern. De asemenea, parchetul a cerut menținerea măsurilor asiguratorii, a sechestrului pe bunurile inculpatului Marian Corcodel până se va constata că acesta a achitat real prejudiciul provocat unității militare UM 0260, unde acesta și-a desfășurat activitatea și unde a săvârșit infracțiunea de delapidare.

Instanța vrea să se pronunțe repede, într-o săptămână

De obicei nu fac altceva decât să relatez cele ce se întâmplă în sala de judecată, fără a îmi da cu părerea asupra actului de justiție. De data aceasta am să încerc, în cuvinte puține, să explic de ce procurorul de ședință a cerut renunțarea la pedepsirea a două fapte relativ grave, cămătăria și grupul infracțional organizat. În opinia mea a adoptat această strategie pentru a obține o condamnare sigură a inculpaților. Tot din acest motiv bănuiesc că a cerut și disjungerea cauzei civile. În felul acesta a ușurat procesul de decizie al instanței care nu mai trebuie să analizeze nici dacă a fost sau nu grup infracțional, nici dacă s-a împlinit sau nu termenul de prescripție pentru fapta de cămătărie și nici dacă partea civilă este îndreptățită să ceară cât a cerut. A lăsat instanței lejeritatea să se concentreze doar pe o fapta de delapidare certă, pentru a fi sigur parchetul că obține condamnarea. Judecătorul Bogdan Dari a anunțat că vrea să se pronunțe repede, într-o săptămână. Acesta a anunțat termenul pronunțării pentru data de 7 iulie.