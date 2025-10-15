Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are

Deunăzi, mă aflam prin Deva, admirând, a câta oară, de pe bulevardul principal, cetatea din vârful Dealului Cetăţii (cum să-i spună altfel) alături de un vechi şi drag prieten din localitate, jurnalistul de mare calibru Marcel Bot, când, deodată, trece pe lângă noi, ca un fulger, o nălucă. Bine că eram pe trotuar, că dacă eram pe carosabil şi ne lovea, sărea admiraţia din noi, ca stropii din rufele băgate la centrifuga maşinii de spălat.

Mă uit în urma lui şi mă minunez. Era un om pe bicicletă, care mergea atât de iute de am fost convins că vrea să prindă din urmă plutonul de la Turul Franţei. Marcel, însă, mi-a confirmat că nu trece prin Deva competiţia şi nici vreo alt concurs de gen nu era anunţat. Să fi fost ceva în cetate? Nici atât. Omul se grăbea în altă parte. La un meci de fotbal. Iar graba nu se datora spaimei că nu va mai găsi loc în tribună, ci pentru că era însuşi componentul uneia dintre echipe şi nu voia să-şi lase coechipierii să înceapă partida în inferioritate numerică.

Dar lucrul cel mai interesant pe care l-am aflat când năluca dispărea în zare a fost că este de profesie procuror. Bun. Un procuror sportiv. Nici nu mai are nevoie să aştepte maşinile cu girofar să ajungă repede la faţa locului de cercetat. Dă de două ori din pedale şi infractorul e la pământ. Doar că nu am reuşit să aflu cum poate pedala atât de tare domnul procuror, pe numele său I.M. procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Deva, atâta vreme cât este handicapat cu acte în regulă. Şi ce acte.

Nu de-alea care aduce an de an oamenii cu dizabilităţi grave să se târască la câteva luni pe la uşile a tot felul de comisii care să le valideze dacă nu cumva le-a crescut vreo mână sau vreun picior pe care până atunci nu le aveau, precum coada la şopârlă, sau dacă între timp nu se întâmplase miracolul şi se vindecaseră de cancer în fază terminală. Nu! Domnul procuror nu trebuie să se prezinte în fiecare an la comisie. Ce handicap o fi având, de nici comisia nu mai trebuie să-l cerceteze măcar anual, îl crede pe cuvânt, n-am reuşit să aflăm. Aceste date fac parte dintre cele cu caracter personal, la care nu avem, deocamdată, acces, iar domnia sa, căci colegul meu a avut curiozitatea să-l întrebe, nu a ştiut să ne spună. Dar nu numai el este singurul care nu ştie ce hamdicap are.

Nici alte instituţii ale statului nu au răspuns la solicitările noastre scrise. Nici măcar de la cabinetul procurorului general Alex Florenţa nu a venit până acum niciun răspuns.

O singură certitudine avem: „înscrisurile care stau la baza certificatului de persoană cu handicap deținut de procurorul I.M. fac obiectul unui dosar penal instrumentat de procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)”. Cumva, şi procurorul devean confirmă acest fapt: „Când o să fie ceva real, o să vă stau la dispoziție. Ca să se stabilească că a fost luată (indemnizația de persoană cu handicap n.r,) în mod incorect trebuie să se facă niște cercetări judecătorești și deocamdată nu s-au făcut. Când se vor face și se va stabili, atunci – da. Eu nu vă pot spune dacă există o cercetare penală. Când o să vedeți dumneavoastră negru pe alb că s-a luat indemnizație pe nedrept - atunci da. Dar deocamdată - nu”.

Cu alte cuvinte, domnul anchetator recunoaşte că a luat o indemnizaţie de handicap. Nici nu avea cum, pentru că este în evidențele Serviciului Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap încă din anul 2014.

Plus alte avantaje materiale. Spre exemplu, în 2023, grație statutului său de persoană cu handicap, procurorul I.M. de la Hunedoara a încasat venituri salariale de peste 395.000 lei, cam cât este indemnizația fixată pentru adjunctul Procurorului General. Angajații cu handicap grav sau accentuat beneficiază de scutire de impozit pe veniturile din salarii, scutire de impozit pe clădiri și terenuri, scutire de taxă pentru autoturisme și alte vehicule adaptate, precum și alte facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 448/2006.

Apropo de vehicule adaptate, care sunt scutite de taxe. De curând, procurorul i-a vândut propriei soţii din certificatul roz, de care nu este divorţat, un autoturism. Reiese asta din declaraţia de avere. Adică, un bun care, cel mai probabil, nu este supus impozitării, de vreme ce a aparţinut unei persoane cu dizabilităţi.

Dacă nimeni nu a vrut să ne spună ce handicap are domnul procuror, am încercat noi să deducem. Loco-motor, nu! Că zboară cu bicicleta, înoată la bazinul din Deva şi este campionul ringului de dans la petreceri. Atunci? Pe unde să aibă handicapul ăla de-l scuteşte de atâtea dări?

„Având în vedere faptul că procurorul acționează în numele societății ca întreg și datorită consecințelor grave ale condamnării penale, acesta trebuie să acționeze la standarde mai înalte decât părțile din procesele civile... Aceste atribuții arată cu necesitate faptul că pot ocupa funcția de procuror numai persoanele cu un caracter bun și înaltă ținută morală” – ne spune Comisia de la Veneția.

Extrem de interesant este şi parcursul profesional al domnului magistrat. Mai întâi a fost frate la spital, că soră nu-i putem spune, că e bărbat. Deci, frate la spitalul, de fapt nici măcar la spital, ci la mină, după care s-a învârtit şi pentru că îi surâdea cariera medicală, a devenit funcţionar la SANEPID. Carieră în slujba oamenilor pe care a abandonat-o însă şi s-a pus, în 2012, în slujba dreptăţii şi a adevărului. Tot pentru oameni cum ar veni. Căci în 2012 a termină cursurile Institutului Național al Magistraturii (INM). Acesta a fost unul dintre puţinele examene pe care le-a luat în viaţa profesională.

Şi-a început activitatea ca procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani. Doi ani mai târziu, este numit prin decret prezidențial în funcția de procuror al aceluiași Parchet. Deci, numit! Urmează câțiva ani în care M. I încearcă să urce în ierarhia profesională, țintind funcții de conducere. L-a urmărit însă ghinionul, ori la ţinut pe loc handicapul. În 2016 este delegat ca procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara pe o perioadă de șase luni. Adică nu dă concurs. A fost numit. Profită şi doreşte mult să rămână pe o funcție permanentă aici, înscriindu-se la concurs pentru un post de procuror. Pică însă glorios examenul.

Aşa că nemaifiind loc pentru el la Deva, revine la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani unde ocupă până la urmă postul de prim-procuror adjunct. Ar fi fost culmea să iasă pe locul al doilea, fiind singurul candidat la concursul organizat pentru ocuparea funcției. În 2019, concurează pentru poziția

de prim-procuror al Parchetului din Petroșani. Aici n-a mai fost singur la concurs, aşa că l-a picat cu brio. În următorii ani, magistratul îşi dă seama că parchete clasice sunt prea strâmte pentru el, aşa că se reorientează către structurile anti-mafia. În anul 2021, se înscrie la examen pentru un post de procuror în cadrul DIICOT – BT Hunedoara.

Iar nu este singur la concurs, aşa că este respins. În 2022, repetă încercarea, dar, ghinion, la examen se mai prezintă şi alţii. Deznodământul îl intuiţi, nefiind singur pe post. Pică glorios. Ca Făt Frumos, abia din a treia încercare reușește. I.M. este acceptat ca procuror la DIICOT – BT Hunedoara, iar pentru meritele sale deosebite, mai ales cele de a pica atâtea examene, în 2025 este transferat, cu handicap cu tot, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Şi face în continuare dosare, chinuit de handicap. Totul pentru binele cetăţeanului.