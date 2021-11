Procuror din inima CSM recunoaște public că a colaborat cu SRI, în baza protocolului semnat de Maior și Kovesi

Șeful SRI din anul 2009, George Maior și prim-adjunctul Florian Coldea, împreună cu Procurorul General Laura Kovesi și adjuncta PICCJ Gabriela Scutea (care s-a exprimat și în numele prim-adjunctului PICCJ din 2009, Tiberiu Nițu) au semnat protocolul PICCJ-SRI pentru înființarea celebrelor echipe mixte din care au făcut parte și ofițeri SRI.

Primul procuror care a recunoscut public, în Plenul CSM, că a lucrat în astfel de echipe este Cristian Mihai Ban, la insistențele reprezentantului societății civile Victor Alistar. În ședința de Plen a CSM de pe data de 18 noiembrie, Alistar l-a provocat pe procuror să depună o declarație autentificată la notariat prin care să transmite că nu a făcut parte din echipele amintite.

Victor Alistar l-a pus la colț pe Ban: „Pe domnia sa îl doare rău de independența parchetelor”

Poziția lui Alistar a venit în contextul în care reprezentantul societății civile a anunțat că a sesizat Plenul CSM pentru declanșarea unui control la PICCJ. Anterior, procurorii CSM l-au acuzat pe Alistar că a încălcat „independența, imparțialitatea și reputația profesională a procurorilor din Ministerul Public”.

„Și pentru că domnul procuror Ban a fost singurul care a luat cuvântul la înalta consfătuire (nu am să fac trimitere la abordarea sa, pe care o calific nedemnă de un viitor titular de pensie plătită de societate pentru întreaga sa operă și activitate), am să îl rog să își întărească baza de legitimitate în apărarea independenței procurorilor și să dea o declarație notarială sub sancțiunea art. 326 CP că nu a făcut parte din echipele mixte cu serviciile de informații pe faimoasele protocoale. Insist că nu îl acuz de participarea la echipele mixte care dădeau raportul privind modalitatea de valorificare a informațiilor de la servicii, vreau doar să îl ajut sa fie mai credibil, pentru că văd că pe domnia sa îl doare rău de independența parchetelor”, s-a exprimat Alistar în Plenul CSM.

Procurorul Cristian Ban a recunoscut că a colaborat cu SRI

Procurorul Cristian Ban i-a transmis lui Alistar că i-a urmat sfatul, însă „toate notariatele l-au refuzat pe motiv că nu autentifică aberații”. Ulterior, procurorul a recunoscut public în Plenul CSM că a colaborat cu ofițerii SRI.

„Mihai Ban: Eu cred ca adevaratele motive pentru care domnul Alistar cere acest control este supararea domniei sale cu privire la hotararea Sectiei de saptamana trecuta, hotararea Sectiei pentru procurori, ca sa fiu mai clar, prin care s-a constata ca prin anumite declaratii facute pe diverse posturi de televiziune a afectat independeta procurorilor din cadrul Ministerului Public.

Am vazut ca domnia sa are suparari, am vazut ca arunca cu tot felul de acuze cu privire…inclusiv a mea…si cu privire la alti colegi, nu intelege sa formuleze, daca este nemultumit de acea hotarare, caile legale pe care le are la dipozitie. Pot sa-i si raspund ca am fost la notariat, am tinut cont de sfatul domniei sale, la mai multe notariate, numai ca n-a vrut niciun notar sa autentifice declaratia pe care o cere dumnealui cu motivarea ca aberatiile nu pot fi motivate, domnule Alistar.

Victor Alistar: Controlati-va limbajul, domnule procuror.

„Am lucrat cu echipe mixte inclusiv din cadrul SRI”

Mihai Ban: Sa va abtineti de la tot felul de jigniri si acuzatii total nefondate. Daca vreti sa vorbim de echipa mixta, eu va pot spune ca am lucrat in cea mai mare si frumoasa echipa mixta, cea a Ministerului Public, acolo unde am lucrat si cu procurori femei, si cu procurori barbati, daca aveti vreo problema din aceasta perspectiva, am lucrat si cu echipe mixte formate din procurori si politisti, daca aveti vreo reclamatie cu privire la acest aspect, am lucrat cu echipe mixte si procurori, politisti, specialisti ANAF, organe de constatare, inclusiv din cadrul serviciilor de informatii, daca va deranjeaza si acest lucru, insa de fiecare data fiecare dintre noi si-a facut treaba numai potrivit legii si si-au respectat competentele. Asa ca va rog sa va abtineti de la tot felul de afirmatii si jigniri. (…)

Victor Alistar: Ii multumesc domnului procuror Ban ca a admis ca a facut parte din echipe mixte cu reprezentanti ai serviciilor de informatii, sigur, intr-o lunga expunere a domniei sale. Cu privire la celelalte chestiuni de limbaj nu ma pronunt, asa intelege sa reprezinte imaginea domniei sale ca magistrat, nu cobor la nivelul acesta. Dar ii multumesc ca a recunoscut ca a facut parte din echipe mixte.

Cristian Mihai Ban: Domnul Alistar nu a inteles nimic”, arată schimbul de replici dintre procurorul Ban și reprezentantul societății civile, Victor Alistar, publicat de Lumea Justiției.