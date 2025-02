Monden Probleme mari în familia lui Daniel Onoriu. A fost nevoie de intervenția poliției







Nepotul lui Daniel Onoriu, Iosif Moise Stan, a fost bătut într-un club de lux din Nordul Capitalei. Bărbatul, care avea întâlnire cu o domnișoară, n-a apucat să mai intre în local pentru că a fost agresat de bodyguard la intrare. Scandalul a pornit de la femei și droguri.

Nepotul lui Daniel Onoriu a fost bătut

„Am fost pe Nordului la Atmosphere la 7.00 dimineața. Când m-a văzut bodyguardul a venit la mine. Eu am crezut că vrea să vorbească cu mine. El a început și m-a lovit până când am căzut jos. M-a lovit până mi-a dat sângele, aveam fața tumefiată. Și acum am urme de sânge pe geacă, mi-a luat telefonul, telefonul meu și acum este la el”, a declarat bărbatul.

Nepotul pilotului de raliuri a spus că bodyguard-ul și-a ieșit din minți când l-a văzut, că i-a luat telefonul și că a început să-l lovească. Iosif Moise Stan a declarat că bodyguard-ul a profitat că era târziu și că nu vedeau multe persoane.

I-a luat telefonul

„Este infracțiune asta, eu am vrut să scot telefonul, el când a văzut s-a enervat și m-a lovit! Mi-a luat telefonul, iar eu când am încercat să mă ridic nu aveam cum să-l mai recuperez. Nu știu nici cum am fugit de acolo, eram terminat.

Eu am fost să mă întâlnesc cu o tipă cu care vorbesc și nici măcar n-am apucat să stau. Am intrat, iar el când m-a văzut, a profitat că nu era lume multă, fiind 7 dimineața, și m-a lovit”, a spus el.

Nepotul lui Daniel Onoriu ar fi avut o datorie mai veche la Robert Damian, finul lui Robert Badea. Fost rugbist de performanță, Robert Badea s-a angajat în structurile Poliției Române și să lucreze ca ofițer specializat în cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Inițial, el a lucrat pe linia combaterii traficului de persoane, după care a devenit ofițer antidrog. Apoi, acesta a ajuns bodyguard în cluburile de fițe.

De la ce a pornit scandalul

„El (n.r. Robert Barbă) vrea bani de la mine, de asta m-a lovit. E un conflict mai vechi. El este ca un recuperator și asta e problema, nu de la fata asta. Era și cu nașul lui (n.r. Robert Badea), tot bodyguard, nașul lui lucrează acolo. Nu știu dacă l-a chemat să înlocuiască pe cineva la club, dar eu când am ajuns, nu am apucat să mă interesez dacă lucra atunci” , a declarat nepotul lui Onoriu.

Iosif Moise Stan a spus că i-a achitat datoria, dar că acesta a continuat să-l amenințe. Nepotul lui Onoriu a declarat că situația este gravă și că va depune plângere împotriva lui. El e convins că există și filmări în care se vede că a fost bătut.

„Eu i-am dat 1000 de euro, datoria pe care o aveam la el. El voia mai mult, 2000 de euro mi-a cerut pe lângă cei 1000 de euro. I-am dat o parte înapoi, iar el, la băutură probabil s-a gândit să-mi ceară mai mult. I-am făcut plata pe Revolut cât am convenit prima dată și el voia mai mult.

Îmi tot trimitea mesaje că mă amenință, dar telefonul meu este la ei de duminică. M-ar ajuta dacă aș lua telefonul înapoi, mai ales că vreau să depun plângere” , a mai declarat bărbatul pentru Cancan.