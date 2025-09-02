International Privilegiile pentru parlamentari aruncă Indonezia în haos. Violențe după ce poliția a ucis un livrator







În Indonezia protestatarii au fost uciși, clădirile au fost incendiate și casele politicienilor au fost jefuite, pe măsură ce tulburările antiguvernamentale se răspândesc în țară, iar autoritățile au declanșat represiunea, potrivit BBC.

Demonstrații de masă, alimentate de problemele legate de costul vieții și de frustrarea publică față de elita politică, au izbucnit pentru prima dată la Jakarta pe 25 august, pentru a condamna ceea ce mulți considerau privilegii excesive pentru parlamentari, precum salarii și alocații pentru locuință.

Până la sfârșitul săptămânii, lucrurile au degenerat în violență. Joi seară, în urma escaladării ciocnirilor dintre demonstranți și autorități, poliția din Jakarta l-a lovit și l-a ucis pe Affan Kurniawan, un șofer de motocicletă în vârstă de 21 de ani.

Președintele Prabowo Subianto și șeful poliției și-au cerut scuze pentru moartea sa - dar aceasta a alimentat și mai multă nemulțumire care s-a răspândit acum în diverse colțuri ale arhipelagului, de la Java de Vest până la insulele Bali și Lombok.

Cel puțin șapte persoane muriseră în proteste până luni, potrivit ministrului coordonator pentru afaceri economice al Indoneziei.Beneficiile care au declanșat un protest.

Principalul declanșator al protestelor a fost decizia guvernului indonezian de a crește indemnizația pentru parlamentarii naționali.

Presa locală a relatat luna trecută că aceștia erau plătiți cu peste 100 de milioane de rupii (4.499 de lire sterline; 6.150 de dolari) pe lună - de peste 30 de ori venitul mediu național - inclusiv o indemnizație substanțială pentru locuință.

Între timp, indonezienii obișnuiți se luptă cu o criză a costului vieții.

„Întrucât guvernul ia măsuri de austeritate și într-un moment în care cetățenii se simt nesiguri din punct de vedere economic, ideea că clasa politică deja bogată a Indoneziei își va vedea veniturile crescânde i-a umplut pe oameni de furie, iar aceștia au ieșit pe străzi pentru a-și exprima această furie”, a declarat pentru Dr. Eve Warburton, directoarea Institutului Indonezian de la Universitatea Națională Australiană, pentru BBC.

Aceste proteste au explodat după moartea lui Affan și, de atunci, s-au extins până la a cuprinde probleme legate de brutalitatea și responsabilitatea poliției.

Însă există și alte probleme sistemice care alimentează furia publică: corupția politică, inegalitatea socială și dificultățile economice de care cei bogați și puternici par izolați.

„Elitele par închise într-o viață de lux – așa cum se vede din avantajele exorbitante primite de parlamentari – care afectează simțul dreptății oamenilor”, a explicat Vedi Hadiz, profesor de Studii Asiatice la Institutul Asiatic al Universității din Melbourne.

Într-o încercare de a înăbuși protestele la nivel național, președintele Prabowo a anunțat duminică că mai multe avantaje finanțate de stat acordate politicienilor vor fi reduse, inclusiv mărimea unor alocații.

Deși măsura a fost salutată de protestatari, unii sugerează că nu este suficient de departe.

Herianto, fost coordonator central al Uniunii Studenților Indonezieni, a declarat pentru BBC că anunțul este „un pas în direcția corectă, dar nu abordează cauzele profunde ale nemulțumirii”.

„Nu este vorba doar despre o singură problemă, ci despre preocupări de lungă durată legate de inegalitate, guvernare și responsabilitate”, a explicat el. „Schimbările simbolice sunt importante, dar oamenii se așteaptă la reforme mai profunde, în special în domenii care îi afectează pe cetățenii obișnuiți, cum ar fi politica agricolă, educația și oportunitățile economice echitabile.

„Scopul final este de a promova o guvernare mai responsabilă, transparentă și centrată pe oameni.”

În același timp cu reducerea beneficiilor politicienilor, Prabowo a ordonat, de asemenea, armatei și poliției să ia măsuri mai dure împotriva protestatarilor, jefuitorilor și incendiatorilor, după ce locuințele membrilor partidelor politice și clădirile statului au fost jefuite și incendiate.

Protestatarii au incendiat clădiri ale consiliilor legislative regionale din mai multe provincii indoneziene.

În orașul Makassar, o clădire a parlamentului local a fost incendiată, ucigând cel puțin trei persoane și rănind alte câteva, după ce se pare că unele persoane au rămas blocate în interiorul clădirii în flăcări.

Între timp, în Jakarta, mulțimi furioase au percheziționat și au jefuit obiecte de lux din locuințele mai multor membri ai adunării legislative regionale, care anterior făcuseră remarci lipsite de empatie la adresa protestatarilor care le criticaseră salariile mari.

Tulburările l-au determinat pe Prabowo să anuleze o vizită în China, promițând să monitorizeze direct situația și să găsească o soluție.

TikTok și-a suspendat, de asemenea, funcția de streaming live în Indonezia „pentru următoarele zile”, într-o încercare de a limita „conținutul potențial inflamator”, pe fondul îngrijorărilor legate de mobilizarea în masă live.

Herianto spune că modul în care autoritățile au gestionat situația în general a fost „mixt”.

„Pe de o parte, au existat unele încercări de a menține dialogul, dar, pe de altă parte, utilizarea excesivă a forței a stârnit îngrijorări”, a spus el. „Autoritățile ar trebui să protejeze dreptul la protest pașnic, nu să-l suprime.”

Instrucțiunile lui Prabowo către autorități de a intensifica represiunile – inclusiv stingerea luminilor în zonele de protest și utilizarea gloanțelor de cauciuc – au alimentat și mai mult îngrijorările lui Herianto, stârnind temeri legate de brutalitatea poliției.

„Istoria ne-a arătat că atunci când statul prioritizează măsurile de securitate în detrimentul dialogului, riscul de forță excesivă și încălcare a drepturilor omului crește”, spune el.

„Sperăm că autoritățile vor acționa cu reținere și vor prioritiza dezescaladarea situației, mai degrabă decât confruntarea.”

Nu este clar încotro se vor îndrepta protestele de acum înainte – dacă vor continua să se transforme în violență și represiune suplimentară sau dacă vor forța guvernul să cedeze mai mult teren.

Dar, indiferent de rezultat, situația reprezintă cea mai serioasă provocare de conducere pentru Prabowo de când a devenit președinte în 2024.

„Este un test major”, a spus Dr. Warburton. „Poate el să-i îmbuneze pe protestatari și să pună capăt demonstrațiilor în mișcare, fără a recurge la violență sau represiune excesivă de stat? Aceasta este întrebarea.”

Fost comandant al forțelor speciale acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului, Prabowo s-a reinventat prin videoclipuri „drăguțe” de pe TikTok pentru a câștiga alegători mai tineri.

Dar mulți indonezieni și-l amintesc ca fiind ginerele dictatorului militar Suharto, care a urcat rapid în rândurile unui regim autoritar.

Victoria sa la alegerile de anul trecut a fost întâmpinată cu o oarecare neliniște, iar el s-a confruntat cu furia protestatarilor studenți din cauza reducerilor bugetare la sănătate și educație din februarie anul acesta.

Prabowo cunoaște cu siguranță puterea protestelor studențești - acestea au jucat un rol esențial în dărâmarea regimului lui Suharto. Așadar, modul în care va reacționa va fi esențial.

Luni a existat o scurtă perioadă de acalmie, deoarece unii studenți indonezieni și grupuri ale societății civile au anulat protestele din Jakarta, invocând „condiții imposibile” după ce autoritățile au intensificat măsurile de securitate în capitală.

Poliția a înființat puncte de control în tot orașul, în timp ce ofițerii și armata au efectuat patrule în tot orașul și au desfășurat lunetiști în locații cheie.

Unii experți avertizează însă că escaladările recente ar putea fi vârful aisbergului, deoarece multe probleme economice fundamentale rămân nerezolvate.

Profunzimea și amploarea acestor probleme au dat actualelor mitinguri antiguvernamentale o asemenea forță și le-au diferențiat de multe altele pe care indonezienii le-au lansat în ultimii ani – ceea ce le face, în opinia domnului Hadiz, „printre cele mai semnificative izbucniri de proteste de la apariția reformei”.

Aceasta este o referință la reformele care au urmat căderii lui Suharto în 1998, inaugurând o eră a democrației și stabilității.

Dr. Warburton este, de asemenea, de acord că semnificația acestor proteste este „foarte diferită de ceea ce am văzut în ultimele două decenii”.

„Au existat valuri de proteste populare în ultimii ani, adesea conduse de studenți și activiști progresiști”, a explicat ea.

„Demonstrațiile actuale sunt diferite – nemulțumirile sunt mai profunde și probabil sunt resimțite mai larg. Protestele reflectă sentimentul de insecuritate economică al oamenilor și resentimentul reprimat față de lăcomia și excesele oficialilor aleși.” Chiar dacă Prabowo răspunde cererilor care au stimulat demonstrațiile – reducerea beneficiilor parlamentare și lansarea unei anchete privind incidentul care a cauzat moartea lui Affan – organizatorii protestelor speră să profite de impuls pentru o revizuire sistemică mai amplă.

„Acest lucru pare semnificativ”, spune Herianto. „Mișcările sociale apar adesea ca răspuns la nemulțumirile acumulate, iar momente ca acesta pot deveni puncte de cotitură.

„Dacă acest lucru duce la o schimbare semnificativă depinde de disponibilitatea liderilor de a asculta și de a acționa în interesul poporului, mai degrabă decât de simpla apărare a intereselor politice sau ale elitei.”