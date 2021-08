Cei doi s-au căsătorit în 2011, dar Charlene Wittstock a vrut să fugă de 3 ori chiar înainte de acel eveniment. Fosta înotătoare din Africa de Sud se simţea rănită din cauza infidelităţilor descoperite chiar înainte de logodnă.

La acea vreme, două femei i-au cerut teste ADN Prințului Albert de Monaco, care a învins coronavirusul cu o reţetă miraculoasă. Una dintre ele era o italiancă, mama unui bebeluş de 18 luni, iar cealaltă era Nicole Hoste, aceeasi însoţitoare de zbor de origine togoleză care îi mai făcuse prinţului un fiu.

De altfel, se pare că pasiunea lui pentru înotătoare a vizat şi o sportivă foarte apeciată în România, dar care i-a refuzat avansurile. Conform retetesivedete.ro, viața lor de familie a fost serios afectată de problemele expuse mai sus. În cele din urmă, se pare că Prințesa de Monaco ar fi cedat psihic şi a decis să plece definitiv în ţara natală. Charlene (43 de ani) nu a mai fost văzută în Monaco din luna ianuarie.

Copiii au rămas cu Albert de Monaco

Totuşi, gemenii Jacques și Gabriella au rămas cu Prinţul Albert de Monaco (63 de ani). Iniţial, s-a ştiut că fosta sportivă olimpică a plecat pentru o vacanță de zece zile. A fost scuza ideală pentru a se îndepărta de Palatul Princiar din Monaco. Lunile au trecut, iar absenţa ei de la a zecea a aniversare a căsătoriei cu Albert a alimentat tabloidele din toată lumea.

Faptul că soţul ei a vizitat-o alături de copii arată că Charlene este mai decisă ca niciodată să lasa Principatul undeva în urmă, în trecut. Speculaţiile pe seama deciziei sale s-au înmulţit odată cu anunţul despre problemele de sănătate. Din cauza unei sinuzite, se pare că Prințesa Charlene nu poate reveni în Europa cel puţin până în octombrie.

Infecţia sinusală o împiedică să zboare, iar despre călătoria cu vaporul încă nu se ştie dacă se află printre preferinţele ei. Chantell, cumnata fostei înotătoare, a declarat pentru Daily Mail că Charlene trebuie să suporte o „operație majoră care urmează să dureze cel puțin cinci ore”.

Prinţesa Charlene are probleme de sănătate

Din cauza problemelor mai vechi, ar fi nevoie de un implant osos dentar. De asemenea, ea a fost nevoită să-şi trateze infecţiile urinare care au tot sâcâit-o din cauza activităţii din bazinul de înot. În prezent, prințesa locuiește într-o vilă imensă cu cinci dormitoare, într-o rezervație din KwaZulu-Natal.

Recent, ea a apărut într-un videoclip de opt minute, înregistrat pentru un post local de radio. Astfel s-a putut vedea că starea ei de spirit nu este cea mai bună. Invitată să vorbească despre soțul ei, Charlene abia îi menționează numele şi nu se referă la Monaco.

Spune doar că îi este dor de copii și așteaptă să vină să o viziteze din nou. „Africa va face întotdeauna parte din mine. M-am născut în Rodezia și am crescut în Africa de Sud. Am înotat și am reprezentat Africa de Sud. Desigur, voi veni întotdeauna acasă și voi fi de ajutor și de serviciu ori de câte ori pot”, declara Prințesa Charlene de Monaco în 2012.

„Sunt Charlene și Albert al II-lea de Monaco pe cale de divorț?”, se întreabă cei de la Madame Figaro. „Cuplul trece printr-o nouă criză. Au trecut șase luni de când Charlene și Albert au apărut împreună la un eveniment public”, notează şi cei de la Paris Match.