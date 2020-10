Incredibil, dar adevărat. O celebră înotătoare din România, Camelia Potec, a refuzat să devină prințesă, preferând să își urmeze cariera sportivă. Practic, Camelia Potec a refuzat avansurile Prințului Albert de Monaco.

Secretul unei mari sportive

Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentlatlon Modern a povestit că a fost curtată de Prințul Albert de Monaco, în urmă cu câțiva ani,

Multipla campioană la înot are vârsta de 38 de ani. Ea a mărturisit că a fost de multe ori întrebată care a fost motivul pentru care nu a dorit să devină Prințesa de Monaco. Ea a dat dezlegat abia acum enigma.

„Nu am fost îndrăgostită, ăsta e motivul’

„Nu ştiu ce să spun. Pur şi simplu nu am simţit, nu ştiu. Nu m-am gândit niciodată. Nu am fost îndrăgostită, ăsta e motivul. Eu pun pasiune în tot ceea ce fac şi nu a fost cazul aici. Mulţi m-au întrebat dacă nu puteam face un efort ca să devin prinţesă. Nu, nu a fost ăsta ţelul meu în viaţă. Poţi să fii şi acasă prinţesa cuiva. E important să te simţi aşa, nu să ai acest statut’, a spus Camelia pentru Look Sport.

Unde s-au cunoscut cei doi

Potrivit spuselor fostei antrenoare a Cameliei, se pare că sportiva și Prințul de Monco s-au cunoscut într-un club, după o serată organizată de Alteța Sa Regală. După câțiva ani, Albert de Monaco. a curtat-o pe Camelia Potec o perioadă lungă. Dar nu a avut succes:

„După nişte ani, cine era invitată la masa alteţei sale? Era reprezentată noastră cea mai frumoasă, cea mai medaliată, cea mai deşteaptă. El i-a făcut curte mult timp, dar ea nu a vrut. Nu ştiu de ce’, a declarat Doina Sava, fosta antrenoare a Cameliei, pentru sursă citată, potrivit antenastars.ro