Nadia Comăneci a publicat o fotografie inedită de ziua soțului ei. Bart Conner a împlinit 65 de ani

Nadia Comăneci a publicat o fotografie cu ea și Bart de la olimpiada in 1976, de la Montreal, acolo unde s-au cunoscut. Înainte de asta, cei doi au concurat la același eveniment, American Cup, care a avut loc la Madison Square Garden, chiar de ziua de naștere a lui Conner, pe 28 martie.

Nadia Comăneci, fotografie din tinerețe alături de soțul ei

După ce fosta gimnastă a fugit din România în 1989, ea și Bart Conner au avut ocazia să se reîntâlnească, însă relația dintre ei nu s-a înfiripat imediat. Au fost prieteni încă patru, cinci ani.

În fotografia alb-negru, postată de gimnastă pe rețelele sociale, cei doi apar unul lângă altul, ambii cu privirea în aceeași direcție, alături de mesajul: „La mulți ani, La mulți ani dragă Bart”.

În ianuarie 1990, Bart Conner a citit în ziar că Nadia urma să apară într-un show, The Pat Sajak Show, și l-a contactat pe producător, astfel încât să fie și el invitat, dorind să-i facă o surpriză. „M-am gândit că, dacă tot urma să fie la Sajak, de ce să nu mă duc până acolo și să-i zic Hey, Nads!”.

Mai mult, Bart Conner a ajutat-o la vremea respectivă să scape de situația dificilă în care a fost pusă din cauză că a fugit din România.

„După ce am plecat în State, am fost prieteni 4-5 ani, am avut o mare prietenie. El a fost tot timpul grijuliu și eram total diferiți, ceea ce ne-a atras. Am învățat de la el să fii pozitiv și să te bucuri de ce ai astăzi”, a povestit mai demult Nadia.

Cei doi s-au căsătorit în 1996 și au un fiu, Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice, potrivit ziare.com.