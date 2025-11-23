Prințesa Charlene își surprinde fanii cu un accesoriu regal fără precedent

În timpul sărbătorilor dedicate Zilei Naționale a Principatului Monaco, Prințesa Charlene a adus un accesoriu special din arhiva regală: tiara sa de nuntă, purtată pentru prima dată după 14 ani, potrivit publicației People.

Evenimentul a avut loc în cadrul galei de la Grimaldi Forum, unde cuplul princiar, Prințul Albert și Prințesa Charlene, a încheiat festivitățile dedicate zilei naționale.

În premieră după recepția nupțială din iulie 2011, Prințesa Charlene a purtat Tiara Diamond Foam, surprinzând publicul prin modul inedit de a o accesoriza.

Spre deosebire de prima ocazie, când tiara era așezată mai în spatele capului într-un stil ornamental, în cadrul galei de la Grimaldi Forum aceasta a fost purtată peste față, evidențiind efectul de valuri de diamante caracteristic designului.

Potrivit The Court Jeweller, tiarele nu au mai fost purtate la gala de Ziua Națională din 1981, când Prințesa Grace, cunoscută anterior ca actrița Grace Kelly, a participat la eveniment cu un astfel de accesoriu.

Tiara Diamond Foam a fost realizată pentru Prințesa Charlene de bijutierul germano-francez Lorenz Bäumer și se remarcă prin spray-urile de diamante cu vârfuri de diamante în formă de pară, care creează impresia unui val ce se sparge.

Obiectul este convertibil și poate fi purtat și ca broșă, conform surselor.

„Prințesa Charlene a purtat tiara Diamond Foam într-un mod modern pentru a doua sa apariție publică, evidențiind atât tradiția regală, cât și inovația în modă", se menționează în relatările oficiale.

Charlene și Albert s-au căsătorit în iulie 2011, întâi civil pe 1 iulie, apoi religios pe 2 iulie. Pentru ceremonia religioasă, Prințesa Charlene a purtat bijuterii de moștenire regală, inclusiv ornamente florale din diamante ce au aparținut bunicii Prințului Albert, Prințesa Charlotte, integrate într-un elegant coc.

Despre tiara sa de nuntă, Prințesa Charlene declara pentru Vogue în 2011: „Nu port o tiara. În schimb, Prințesa Caroline mi-a împrumutat câteva agrafe cu diamante, care au aparținut bunicii sale.

Am avut o tiara realizată de Van Cleef & Arpels, dar am decis să o expun la Muzeul Oceanografic și să o port la primul meu angajament oficial”, referindu-se la Ocean Tiara, un alt cadou de nuntă oferit de Prințul Albert.

Gala de la Grimaldi Forum, sub titlul „Bonsoir Monte-Carlo”, a fost dedicată lui Josephine Baker, oferind un cadru festiv și cultural pentru Ziua Națională a Principatului.

Apariția Prințesei Charlene cu tiara de nuntă a adus o notă de continuitate a tradițiilor regale, dar și un element de modernitate în cadrul evenimentului.