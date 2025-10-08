Primul asistent virtual pentru directorii de școli, lansat. Îi scutește de întocmirea rapoartelor și monitorizează performanța elevilor

Modulul EDUS Intelligence, un asistent bazat pe inteligență artificialăcreat special pentru directorii de școli, marchează un pas important în digitalizarea educației. Acesta transformă datele introduse în catalogul electronic în analize și răspunsuri utile, oferite instant, economisind timp prețios și sprijinind luarea deciziilor rapide.

Lunar, directorii de școli trebuie să gestioneze un volum mare de informații, precum note, absențe, evoluții pe materii, rapoarte către inspectorate și situații de risc pentru elevi. Procesarea acestor date necesită mult timp, care ar putea fi alocat altor activități administrative.

Modulul EDUS Intelligence ajută la identificarea elevilor cu risc de abandon școlar și la urmărirea progresului atât la nivel de clasă, cât și individual. Acesta generează rapid rapoarte și analize care, anterior, necesitau mult timp de lucru.

În plus, asistentul AI oferă o imagine detaliată asupra absențelor și a scăderii performanței, permițând conducerii școlii să intervină la timp.

„Am creat EDUS Intelligence ca un partener virtual de încredere pentru directori. În loc să caute prin zeci de rapoarte, aceștia pot pune o singură întrebare și obțin răspunsul în câteva secunde. De exemplu, pot afla rapid ce clase au cele mai multe absențe sau cum a evoluat media la matematică față de anul trecut”, explică echipa EDUS.

Statisticile arată că 30–40% din timpul unui director este consumat cu analiza și centralizarea datelor. Asistentul virtual reduce acest timp la câteva minute, chiar și într-o școală cu 500 de elevi, unde se generează lunar peste 10.000 de note și absențe.

Pentru ca analizele să fie cât mai precise, datele trebuie completate constant și integral în catalogul digital EDUS. Cu cât informațiile sunt mai complete, cu atât rapoartele și analizele generate de AI devin mai detaliate și mai relevante.

Datele școlii sunt păstrate strict în mediul securizat al platformei EDUS și respectă integral normele GDPR. EDUS Intelligence nu expune informațiile în afara platformei și funcționează doar pe baza datelor introduse de profesori.

Spre deosebire de alte soluții AI publice, modulul oferă răspunsuri personalizate, relevante pentru situația fiecărei școli, într-un cadru sigur și controlat.

„Inteligența artificială are sens în educație doar atunci când este aplicată responsabil și construită pe realitatea școlilor. Cu EDUS Intelligence, punem la dispoziția directorilor un instrument care nu doar economisește timp, ci le oferă și o imagine clară pentru decizii mai bune. Acest modul este un pas natural în evoluția EDUS, pentru că am crescut împreună cu școlile din România și am construit fiecare funcționalitate pe baza feedback-ului lor. Credem că AI-ul poate deveni un aliat esențial în transformarea educației, iar EDUS Intelligence este începutul acestui drum”, spune Alex Șelaru, fondator EDUS.

EDUS este o platformă completă de integrare digitală, care reunește catalogul digital, instrumente de management educațional, echipamente, suport tehnic, cursuri pentru profesori și consultanță în proiecte cu finanțare europeană sau achiziții publice.