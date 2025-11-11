Monden

Primele vedete care au împodobit bradul. N-au mai avut răbdare

Primele vedete care au împodobit bradul. N-au mai avut răbdare
Spiritul sărbătorilor a cuprins deja unele vedete din showbizul românesc, iar Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au numărat printre primii care au ales să aducă magia Crăciunului în casele lor, cu câteva săptămâni înainte de decembrie.

Vedete care deja au împodobit bradul

Alături de cei trei copii ai lor – gemenele Indira și Rania și băiețelul Milan – cuplul a început pregătirile pentru sărbători, împodobind bradul cu decorațiuni roșii și accente clasice, care au creat o atmosferă festivă și elegantă.

Cristin Borcea și copiii.

Cristin Borcea și copiii. Sursa foto Instagram

Copiii au insistat

Valentina Pelinel a împărtășit momentul cu fanii săi pe rețelele sociale, explicând că inițiativa a venit de la cei mici, nerăbdători să participe la decorarea bradului. Soția lui Borcea a spus că nu a putut să-i refuze pe cei mici.

„Cine are bradul gata în noiembrie? Noi! Instalat la cererea expresă a celor mici. Voi ați fi putut să îi refuzați?”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Sursa foto: Instagram/Valentina Pelinel

Valentina Pelinel a subliniat că dorința copiilor a fost principalul motiv pentru care familia a început sărbătorile mai devreme, transformând începutul lunii într-o adevărată atmosferă de Crăciun.

Valentina Pelinel nu mai vrea copii

Soția lui Cristi Borcea a povestit și despre experiența de mamă și despre decizia de a nu-și mai mări familia. Aceasta a spus că orice femeie își cunoaște limitele.

„Când a venit Milan, mi-am dat seama că ‘wow’, e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți? Nu le mai dai atâta atenție.”

Valentina Pelinel a mai adăugat că a avut sarcini ușoare și a reușit să se mențină activă și implicată în viața de familie. „Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate.”

