Primele probleme pentru Regele Charles al III-lea. Suveranul a fost luat prin surprindere

Regele Charles al III-lea a fost apostrofat de un britanic care i-a reproșat că organizează manifestări fastuoase extrem de costisitoare, în timp ce mulți oameni nu își mai permit să plătească facturile la energie, care ajuns la câteva mii de lire sterline pe an.

Incidentul a avut loc vineri, când noul rege al Marii Britanii a venit să îi salute pe oamenii care așteptau să îi aducă un ultim omagiu Reginei Elisabeta a II-a.

La un moment dat, un bărbat a ieșit din mulțime și i-a făcut mai multe reproșuri Regelui Charles al III-lea. „În timp ce noi ne chinuim să ne încălzim locuințele, trebuie să plătim și pentru parada voastră. Contribuabilii plătesc 100 de milioane de lire sterline pentru voi, pentru ce?”, a spus bărbatul, potrivit Sky News.

Regele nu i-a dat niciun răspuns protestatarului. L-a privit preț de o secundă și apoi și-a continuat drumul. Prețurile la energie au crescut extrem de mult în Marea Britanie. Majorările sunt de peste 50%, iar factura la curent poate ajunge și la 4000 de lire sterline pe an. În acest context 30% dintre britanici vor avea de ales, la iarnă, între a plăti utilitățile sau a cumpăra alimente.

„While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade.”

During his visit to Cardiff today, King Charles was heckled over taxpayers’ money.

Latest: https://t.co/BP4jNj9xyT pic.twitter.com/1YflX4up5O

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022