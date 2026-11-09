Unul dintre polițiștii grav răniți în atacul armat din Cracovia a avut o primă întrebare emoționantă după ce și-a recăpătat cunoștința. Artur Morański, în vârstă de 27 de ani, a vrut să afle dacă partenerul său, Jakub Kulik, a supraviețuit. Cei doi agenți au intervenit pentru a-l opri pe bărbatul care a deschis focul în centrul orașului polonez. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a făcut public momentul și a dezvăluit ce a spus polițistul imediat după ce a fost trezit din coma indusă.

Morański trecuse printr-o intervenție chirurgicală care a durat 12 ore, după ce a fost împușcat în plămân și în braț.

„Primele cuvinte ale eroicului ofițer de poliție Artur Morański după ce și-a recăpătat cunoștința au fost: «Kuba mai trăiește?» Întreba despre Jakub Kulik, celălalt erou”, a scris Donald Tusk pe platforma X.

Premierul polonez a adăugat: „Momente ca acestea ne redau încrederea în umanitate”.

Cei doi polițiști au fost răniți în timpul schimbului de focuri cu atacatorul, Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani. Morański și Kulik au ajuns la locul incidentului după ce au fost primite sesizări privind împușcăturile și au intervenit pentru a-l opri pe agresor.

Ambii agenți și-au revenit duminică, însă au rămas internați în spital pentru îngrijiri medicale.

Rafał Wełna, comandantul adjunct al secției de poliție din Cracovia unde lucrează cei doi agenți, a vorbit despre intervenția acestora. Potrivit oficialului, Morański și Kulik reprezentau patrula aflată cel mai aproape de locul atacului în momentul în care au fost primite primele sesizări.

Cei doi au avut la dispoziție doar câteva secunde pentru a lua decizii, în timp ce atacul era în desfășurare.

„Imaginile arată clar că acțiunile lor au fost absolut corecte. Jos pălăria în fața acestor ofițeri”, a declarat Rafał Wełna pentru agenția de presă PAP.

Acesta a adăugat: „Nu doar eu sunt mândru de ei, ci întreaga comunitate polițienească”.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, intenționează să le acorde distincții de stat celor doi polițiști pentru curajul demonstrat în timpul intervenției. Anunțul a fost făcut duminică de Bartosz Grodecki, șeful Biroului Național de Securitate.

Atacul armat a avut loc sâmbătă după-amiază, în Piața Principală din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale orașului. Șase persoane au fost ucise, printre victime numărându-se patru cetățeni polonezi, un bărbat britanic și o femeie austriacă. Alte cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Anchetatorii iau în calcul că Michał Oksiński și-ar fi ucis și părinții, precum și sora, la locuința familiei din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, înainte de a pleca spre Cracovia.

Atacatorul a fost rănit în timpul intervenției polițiștilor și transportat la spital, unde a fost supus mai multor operații. Acesta a murit luni dimineață, iar motivul atacului nu este încă stabilit.

Incidentul a provocat un val de îngrijorare în Polonia, unde atacurile armate soldate cu numeroase victime sunt foarte rare. Autoritățile au intensificat măsurile de securitate în mai multe orașe importante și au instituit două zile de doliu național.