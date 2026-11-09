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Anchetă de terorism în Polonia după atacul armat de la Cracovia. Ce spun procurorii despre motivația atacatorului

Anchetă de terorism în Polonia după atacul armat de la Cracovia. Ce spun procurorii despre motivația atacatoruluisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Polonia manifestă prudență în stabilirea mobilului din spatele atacului armat care a avut loc la Cracovia. Deși la nivel guvernamental au fost lansate deja ipoteze privind orientarea politică a agresorului, procurorii care instrumentează cazul susțin că, în acest moment, nu există dovezi concrete care să lege atacul de o anumită mișcare ideologică, conform AFP.

Declarațiile vin în contextul în care a fost deschisă oficial o anchetă pentru fapte de terorism, iar speculațiile privind profilul suspectului au luat amploare imediat după producerea incidentului.

Anchetă de terorism în Polonia după atacul armat de la Cracovia. Ce spun procurorii despre motivația atacatorului

Într-o conferință de presă susținută luni, reprezentanții justiției au ținut să tempereze concluziile pripite. Potrivit acestora, investigația nu a scos încă la iveală elemente care să permită o încadrare ideologică fermă a autorului.

”Nu dispunem de niciun element care să ne permită să spunem în mod categoric şi responsabil că el (autorul atacului) s-a inspirat din vreo ideologie sau alta”, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvânt al Parchetului Naţional polonez, Przemyslaw Nowak.

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Atacatorul din Cracovia

Atacatorul din Cracovia: Sursa foto: captură video

Divergențe între declarațiile politice și ancheta procurorilor

Precizările făcute de Przemyslaw Nowak vin la scurt timp după ce ministrul de Interne al Poloniei a sugerat public că atacatorul de la Cracovia ar fi fost influențat de ideologia de extremă dreaptă.

Conform informațiilor transmise de agenția AFP, procurorii continuă cercetările în cadrul dosarului de terorism pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul armat și ce anume l-a determinat pe suspect să recurgă la acest gest.

Bărbatul care a deschis focul sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, Polonia, a murit luni dimineață, la spital, unde fusese internat în stare critică după ce a fost împușcat de polițiști. Anunțul a fost făcut de Poliția din regiunea Małopolska, printr-un mesaj publicat pe platforma X. Atacul s-a soldat cu șase morți și 16 persoane rănite, iar anchetatorii verifică și legătura suspectului cu moartea a trei membri ai propriei familii.

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