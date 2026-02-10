Social

Primarul unei comune din Maramureș, cu ceas de 40.000 de euro la întâlnirea cu Bolojan: Am firmă, am dividende și pot să-mi permit

Primarul unei comune din Maramureș, cu ceas de 40.000 de euro la întâlnirea cu Bolojan: Am firmă, am dividende și pot să-mi permitIoan Stegerean. Sursa foto: Captură video Youtube
Primarul PNL al comunei maramureșene Fărcașa, Ioan Stegerean, aflat în funcție de 26 de ani, a venit marți la întâlnirea de la Parlament cu premierul Ilie Bolojan purtând la mână un ceas estimat la aproximativ 40.000 de euro. „Eu am firmă, am dividende, se poate verifica, care-i problema?”, a spus edilul, la un post TV.

Edilul comunei Fărcașa, „îndrăgostit” de ceasurile scumpe

Primarul comunei Fărcașa din județul Maramureș a declarat că este „îndrăgostit” de ceasurile scumpe și a menționat că cel purtat marți, la întâlnirea primarilor cu Bolojan, de la Parlament, a costat „în jur de 40.000 de euro”.

„Dar ăsta nu e din administrație luat. Nu e de la primărie. Eu am firmă, am dividende, se poate verifica, care-i problema? Să umblăm toţi cu Pobeda sau cu Raketa? Am avut primul ceas când eram prin clasa a treia. Am avut un ceas Raketa de la bunicul. Şi de-atunci m-am îndrăgostit de ceasuri ca să zic aşa. Îmi permit mai multe ceasuri. Eu am firmă, am dividende și pot să-mi permit”, a spus acesta, la Antena 3.

Stegerean: „Eu finanțez primăria la ora actuală, indirect”

Edilul maramureșean a mai spus că, în prezent, finanțează primăria „indirect” cu suma de un milion de lei. „Acuma, ca să încheiem discuţiile şi poveştile, eu finanţez primăria la ora actuală, indirect, cu 1.000.000 lei şi nu pot să-mi permit un ceas de 40.000 de euro? Care e problema?”, a mai spus acesta.

Ceasul primarului din comuna Fărcașa

Ceasul primarului din comuna Fărcașa. sursa foto: Captură video Youtube

El a explicat că „finanțează” primăria împrumutând-o cu bani, menționând că a procedat la fel și în alte situații și că deține toate documentele necesare pentru a dovedi acest lucru.

Ce avere are edilul din Fărcașa

Potrivit declarației sale, primarul Ioan Stegerean are o avere considerabilă. Acesta deține patru lingouri de aur evaluate la 80.000 de euro, panoplii de vânătoare în valoare de 144.000 de euro și o sumă impresionantă de ordinul milioanelor, în lei, dolari americani şi euro, la cel puțin cinci bănci.

Referitor la întâlnirea de la Parlament cu premierul Ilie Bolojan, Stegerean a declarat că nu are „speranțe” că discuțiile de marți vor aduce schimbări semnificative.

