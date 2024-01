Un primar PNL din Oradea s-a bătut cu un om de afaceri în toaleta unui restaurant

Primarul comunei Dobrești, Florin Copos, și un afacerist local, Dănuț Sferle, s-au bătut sâmbătă dimineața, la o petrecere din Oradea.

Cei doi au avut un schimb de injurii și s-au lovit în baia sălii de evenimente, suferind răni care au necesitat îngrijiri medicale.

Sferle susține că a fost atacat de primar fără motiv, iar Copos spune că el a fost cel agresat de afacerist.

Ambii au primit certificate medico-legale care arată că au nevoie de 25, respectiv 30 de zile de îngrijiri. Cei doi au neînțelegeri vechi, legate de taxe și datorii neplătite la primărie. Primarul vrea să ceară ordin de protecție față de Sferle, iar afaceristul vrea să depună plângere împotriva lui Copos. Până duminică seara, niciunul nu a făcut acest lucru. Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe, sub supravegherea unui procuror.

Dănuț Sferle susține că a fost atacat de primar fără motiv, în timp ce se afla la toaletă, și că a primit lovituri cu pumnii și picioarele la cap, la coaste și în spate.

El spune că nu a ripostat și că a fost salvat de un alt bărbat care a intervenit.Sferle a mers la Urgențe, la Poliție și la Medicină Legală, unde a primit un certificat care arată că are nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale.

El afirmă că între el și primar există neînțelegeri mai vechi, legate de niște presupuse datorii, și că intenționează să depună plângere împotriva lui Copos. Sferle îi era dator edilului cu 18.000 de lei, dar un an mai târziu i-ar fi dat doar 1.000 de euro. Primarul de Dobrești ar fi fost însoțit de un alt bărbat care ar fi încercat să-l oprească pe edil să-l agreseze:

„Înainte am plecat la toaletă. Atunci el a venit peste mine acolo, în WC, și mi-a dat… m-a rupt. Am căzut jos și a dat cu pumnii și picioarele la cap, la coaste, în spate… Mă dor trei coaste de nu mai pot; m-a nenorocit pur și simplu. Doar nu era să mă bată pe hol, unde sunt camere. (Bărbatul care îl însoțea pe edil) L-a ținut așa, ca să văd eu că nu-l lasă să dea în mine.El zice că am avut ceva datorii la el, dar nu e adevărat. Ne-am mai întâlnit la chefuri, ne-am mai certat, m-a înjurat, dar nu a fost vorba de bătaie. Ori plecam eu, ori pleca el. Peste altercațiile vechi pot trece, dar bătaia asta nu o s-o uit niciodată”.

Florin Copos neagă că l-ar fi agresat pe Sferle și spune că el a fost cel împins și lovit de afacerist, care ar fi fost băut. Primarul susține că a căzut și s-a lovit la cap, iar Sferle i-a rupt un deget.

Edilul mai spune că nu a opus rezistență și că a fost ajutat de o persoană care a oprit agresiunea. Copos a primit, de asemenea, un certificat medico-legal care arată că are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale și că va trebui să se opereze la deget. El declară că Sferle l-a hărțuit verbal de mai mulți ani, din cauza unor taxe neplătite la primărie, și că va cere un ordin de protecție împotriva lui. Edilul spune că nu mai avea nevoie de banii omului de afaceri:

„A zis apoi că m-a șmecherit și a rămas așa, nu am mai avut nevoie de banii lui. Eu m-am dus la baie, dânsul ieșea. Nu a vrut să mă lase. M-a împins, am dat cu capul de perete, am căzut și mi-a rupt un deget. Eu, cum m-am lovit la cap, am amețit. A dat în mine, dar eu nu l-am lovit și nici nu am opus rezistență. Și atunci el a dat în mine, până l-a luat de pe mine un alt bărbat. El (Sferle) a avut o mașină înmatriculată pe numele fratelui său. Nu și-a plătit impozitele și, după ce am venit eu la Primărie, am făcut demersuri și s-a ajuns să se pună sechestru pe conturi. Atunci el a început să mă amenințe verbal”, relatează primarul Florin Copos,