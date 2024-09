Monden Serialul „The Walking Dead: Daryl Dixon” face furori în lume. Milioane de oameni se uită la zombi







Revine unul dintre cele mai așteptate seriale, pe AMC. Norman Reedus (Daryl Dixon) și Melissa McBride (Carol Peletier), actorii principali din serialul de mare succes „The Walking Dead: Daryl Dixon” povestesc, în exclusivitate pentru EvZ, ce se întâmplă în noul sezon, „The book of Carol” (Cartea lui Carol).

A venit toamna și invazia zombie redevine cea mai fascinantă poveste de pe micile ecrane. Canalul de televiziune AMC a anunțat lansarea mondială a mult așteptatului sezon The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol. Serialul va fi vizionat simultan în SUA, România, Ungaria, Cehia, Bulgaria și Slovacia.

Fanii din România vor putea urmări primul episod în noaptea de 29 spre 30 septembrie 2024 la ora 04:00 în limba originală (engleză) și pe 30 septembrie 2024 la 22:00 cu dublaj/subtitrare.

Interviu exclusiv cu Norman Reedus și Melissa McBride

Până la momentul mult așteptat, EvZ aduce informații exclusive despre cum va decurge acțiunea acestui serial SF de mare succes, într-un interviu la dublu cu actorii principali, Norman Reedus și Melissa McBride, acordat în exclusivitate pentru EvZ.

„Cartea lui Carol”, o capodoperă SF

Norman Reedus, care îl interpretează pe ambițiosul Daryl, și Melissa McBride, care îi dă viață curajoasei Carol, promit că acest sezon este de neratat și îl consideră o capodoperă SF pe care fanii nu o vor uita prea curând.

Primul sezon al serialului va spune șase povești separate, cu personaje atât noi, cât și cunoscute anterior din universul The Walking Dead.

Complexitatea personajelor, punctul forte al acestei producții

Noul sezon continuă de unde a rămas The Walking Dead: Daryl Dixon (sezonul I), urmărind personajele preferate ale fanilor Daryl Dixon (Reedus) și Carol Peletier (McBride). Amândoi se confruntă cu demoni vechi: ea luptă pentru a-și găsi prietenul, el rămâne în Franța, provocând tensiuni în Cuib.

EvZ: Mai sunt doar câteva zile până la premiera sezonului doi. Pare că „The Book of Carol” se învârte în jurul conceptului de prietenie adevărată. Ce lecții vor învăța fanii din acest sezon?

Melissa McBride (Carol): Cu siguranță vor învăța despre depășirea limitelor, despre sacrificiile pe care le faci pentru un prieten, în numele prieteniei.

Norman Reedus (Daryl): Sunt de acord! Ce îmi place cel mai mult la Daryl și Carol este că relația lor este clădită în timp, pe parcursul serialului. Au început să se îngrijească unul de altul chiar de la început. Au recunoscut ceva unul în celălalt și, pe măsură ce povestea se desfășura, mereu își purtau de grijă.

Relația lor a evoluat într-o prietenie sinceră, bazată pe merit. Cred că au depus eforturile necesare, iar această trăsătură e unul dintre aspectele care îmi plac foarte mult la aceste personaje. Pot simți când ceva nu este în regulă cu celălalt, au un instinct grozav în ceea ce îi privește. Nu e nevoie de multe vorbe între Daryl și Carol. Simt cum se simte celălalt și simt și când e momentul să intervină, să se ajute.

EvZ: În trailer, Daryl spune, „Mă gândesc la oamenii pe care i-am lăsat în urmă și dacă ei încă se gândesc la mine”. Putem să spunem că marele țel vine la pachet cu un sentiment de vinovăție? Ce îl motivează pe Daryl, scopul măreț sau vinovăția?

Norman Reedus (Daryl): Există cu siguranță vinovăție acolo, dar în acești supraviețuitori s-a trezit un sentiment de atașament, de familie, într-o circumstanță nebună. Lumea s-a sfârșit și viețile tuturor s-au schimbat complet. Așa că există vinovăția legată de cei rămași în urmă, există acel sentiment de „sper că ei sunt bine. Sper să se mai gândească la mine”. Timpul a trecut și Daryl a fost implicat într-o altă poveste, cu un alt grup, așa că a rămas cu un sentiment de îngrijorare față de cei din vechiul anturaj. Cred că îi este dor de ei, sincer.

EvZ: Carol a parcurs cea mai intensă transformare ca personaj, evoluând de la o soție abuzată, la o femeie puternică, inteligentă și independentă. Va continua Carol să se schimbe în acest sezon?

Melissa McBride (Carol): Absolut. Sunt atât de multe de explorat cu acest personaj. Cred că unul dintre lucrurile care mă fascinează la acest serial este explorarea personajelor. Personal, îmi place psihologia și dinamica caracterelor, împreună și separat.

De exemplu, vedem în primul sezon cum Daryl este pe cont propriu, solitar, fără să aibă un limbaj comun cu ceilalți. Vom continua să-l descoperim, dezvăluindu-se noi trăsături din complexitatea caracterului său.

Dragostea va fi întotdeauna găsită undeva

EvZ: Acțiunile din acest sezon vor fi foarte intense, un adevărat câmp de luptă. Cum ați gestionat aceste scene, Norman și Melissa? Se pare că ați avut parte de mult antrenament.

Norman Reedus (Daryl): Da! Sunt mulți oameni implicați în acest serial care fac să arate așa cum arată. Avem un coordonator grozav care planifică toate aceste lupte și scene de bătălie până la cel mai mic detaliu. În ceea ce privește costumele, explozibilii, luptele cu oamenii și construirea decorurilor, sunt mulți dintre noi care muncim din greu pentru a face totul să arate cât mai bine. Mulți profesioniști.

EvZ: Vom vedea romantism în această nouă serie? Poate fi găsită dragostea într-o lume acaparată de zombie?

Melissa McBride (Carol): Cred că da. Cred că dragostea va fi întotdeauna găsită undeva, oricât de sumbru și întunecat ar deveni.