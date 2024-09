Viața la bloc într-un nou serial de comedie. Producătorii speră să egaleze Las Fierbinți

București. Pro TV lansează un nou serial de comedie despre viața la bloc în zilele noastre. Primul episod va fi difuzat marți, 12 septembrie, iar producătorii trag speranța că va fi un succes.

În spatele serialului se află omul care a produs și Las Fierbinți, Dragoș Buliga. Drept care ar fi de așteptat ca rețeta succesului să fie aplicată și în acestă producție nouă.

Noul serial de televiziune se numește „Scara B” și prezintă situații din viața de zi cu zi dintr-o clădire de apartamente. Personajele principale, selectate de scenaristul Pro TV, sunt cele pe care le întâlnim și în realitatea cotidiană. Un pensionar morocănos, un familist convins, doi burlaci, un ciudat care se crede maestru Shaolin urban și două studente cu sex-apeall.

Autorii serialului spun că vor deschide ușile tuturor apartamentelor și ne vor introduce în viața celor care locuiesc aici. Scenariul a fost scris de actorii Dan Rădulescu și Bogdan Cotleț. Cei doi sunt și protagoniști în povestea pe care au scris-o. Ca și în cazul serialului Las Fierbinți, personajele sunt inspirate din realitate.

„Majoritatea personajelor sunt inspirate din oameni pe care i-am cunoscut sau cu care am trăit în aceeași scară de bloc sau pe care am vrea să-i cunoaștem. Dar bineînțeles că pornind de la niște persoane reale, pe parcurs au mai fost stilizate trăsăturile am augmentat efectul comic”, au povestit cei doi pentru Pro TV.