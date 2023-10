Virgil Ianțu, actor într-un serial Pro TV. În ce condiții s-a semnat contractul

Virgil Ianțu este unul dintre cei mai populari și carismatici prezentatori TV din România. De-a lungul anilor, el a prezentat emisiuni la TVR, Kanal D și Prima TV. Acum, omul de televiziune a semnat cu cei de la PRO TV, pentru un rol într-un serial produs și difuzat de aceștia.

„Groapa” este serialul în care Virgil Ianțu a primit un rol. El apare în cel mai nou episod al serialului, produs și difuzat de Pro TV și Voyo. Omul de televiziune îi dă viață lui Victoreanu, un om de afaceri. În serial joacă Daniel Nuță, Monica Bârlădeanu, Dana Rogoz, Marius Manole și mulți alții.

Nu este prima dată prin omul de televiziune primește o ofertă din partea postului din Pache Protopopescu. A mai jucat rolul medicului Toni, în „Profu’”. El a mai apărut și în alte producții românești, cum ar fi „Minte-mă frumos”, „Ghinionistul” și „Selfie 69”.

Omul de televiziune a vorbit despre noul proiect de la Pro TV în care este implicat. El a povestit că este obișnuit să lucreze cu echipe de producție bine pregătite, de la care are ce învăța. Echipa alături de care lucrează îi dă încredere că totul va ieși perfect, pe placul telespectatorilor, spune Virgil Ianțu.

„Eu am fost obișnuit să lucrez cu echipe de producție foarte bine pregătite de la care am de învățat. Mă bucur că am întâlnit o astfel de echipă și o astfel de atmosferă de lucru ce îți dă încredere că produsul final este unul de calitate”, a spus omul de televiziune pentru unica.ro.