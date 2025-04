Sport Totul îi merge rău lui Radu Drăgușin. Dezvăluiri în premieră la Chefi la cuțite







Pe lângă faptul că este accidentat, Radu Drăgușin se confruntă cu probleme și pe plan personal. După ce a deschis o afacere cu fratele său, cei doi au fost aproape de colaps.

Problemele pe care Alex și Radu Drăgușin le-au întâmpinat din momentul în care au deschis restaurantul din București i-au făcut pe aceștia să ia în calcul închiderea afacerii.

Cei doi frați au un restaurant de tip fast-food cu preparate grecești. L-au deschis în 2023, în Capitală, însă prima perioadă a fost dificilă.

Alex, fratele lui Radu Drăgușin, a povestit totul la „Chefi la cuțite”

Concurent la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”, Alex Drăgușin a făcut dezvăluiri în premieră. După ce și-a spus povestea, a aflat și că a trecut în etapa a doua a emisiunii.

„Fratele meu e Radu Drăgușin, joacă la Tottenham. Cochetez cu bucătăria. Eu și fratele meu deținem un restaurant grecesc.

Eu trebuia să gestionez, dar m-am trezit că sunt singurul bucătar. Am apăsat pedala de accelerație, am dat tot ce am avut din mine și am ținut locația deschisă”, a fost spovedania lui Alex Drăgușin la Antena 1.

„Ideea i-a aparținut fratelui meu și eu m-am implicat din tot sufletul cu ceea ce am putut. Și sportivii, chiar dacă au o altfel de dietă, mai mănâncă acest tip de mâncare după meciuri. Eu le recomand ceea ce se pregătește aici atât colegilor din națională, cât și celor de la club”, spunea Radu Drăgușin în 2023.

Jucătorul lui Tottenham este accidentat, iar sezonul este compromis

Afacerea celor doi a fost deschisă în iulie 2023, când fundașul naționalei României juca la Genoa. Între timp, el a fost transferat de Tottenham, pentru 25 de milioane de euro, în ianuarie 2024. A fost unul dintre cele mai mediatizate mutări din Europa. Jucătorul român, devenit titular inclusiv la naționala României, a fost dorit și de Bayern München.

În acest moment,stoperul e accidentat și nu va mai juca în acest sezon. Internaționalul român a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat.