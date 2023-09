Păstrăvii „zombi” provoacă stare de urgență în Montana

Râul Big Hole este una dintre cele mai bune regiuni de pescuit păstrăv din lume. Dar populația de păstrăvi din acest an se află la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Biologii spun că o boală care face ca peștii să semene cu niște zombi este problema principală.

Ce sunt păstrăvii zombi

„Am o înregistrare video cu [cineva] care a prins în plasă un pește, nu putea să vadă cu ochiul stâng și îi lipsea o bucată din placa gilară. Vreau să spun că arăta ca ceva din The Last of Us”, a declarat Wade Fellin într-un interviu pentru Montana Public Radio.

Familia Fellin deține Big Hole Lodge, care îi atrage la râu pe cei care pescuiesc la muscă. Familia a deschis cabana în anii 1980 și a văzut direct efectele schimbărilor climatice în regiune.

Pe lângă numărul tot mai mic al populației de păstrăvi, „am văzut boala vârtejului, răni și leziuni roșii pe pești și păstrăvi bruni cu ciuperci”, a declarat Fellin pentru New York Times.

Nu se cunoaște cauza

Nimeni nu știe ce anume îi face pe acești păstrăvi să devină zombi. Guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a declarat că testele efectuate pe păstrăvii afectați nu au arătat boli sau agenți patogeni neobișnuiți.

Experții și locuitorii din regiune nu sunt mulțumiți de răspunsul statului la această criză. Aceștia îi cer de ani de zile lui Gianforte să creeze un grup de lucru privind amenințările la adresa regiunii. Până acum, Gianforte a ignorat cererea lor, alegând să delege responsabilitățile de cercetare către pescăriile de stat.

„Avem o situație de urgență în râurile din sud-vestul statului Montana și trebuie să acționăm imediat pentru a evita un colaps total al acestor pescării de păstrăv”, a scris organizația non-profit Save Wild Trout (Salvați Păstrăvul Sălbatic), formată de familia Fellins și de alți ghizi și cercetători locali. „Acesta este un moment în care toată lumea trebuie să fie implicată”.

Păstrăvii nu sunt singura specia afectată

Când familia Fellins a deschis cabana în 1984, râul din lanțul muntos Beaverhead era blocat de gheață până la sfârșitul primăverii. Pe atunci, sezonul de pescuit cu musca nu începea înainte de luna iunie. Acum, râul este adesea dezghețat înainte de începutul lui aprilie.

Un alt efect al schimbărilor climatice din regiune este pierderea unor specii cheie, precum Pteronarcys californica sau musca de piatră, care constituie o sursă de hrană esențială pentru pești. Un studiu efectuat pe un râu din Colorado a arătat că muștele de piatră reprezintă puțin peste jumătate din dieta păstrăvilor.

Montana s-a încălzit cu 2,7 grade Fahrenheit din 1950. Temperaturile din zona înaltă a Munților Stâncoși cresc de cel puțin două ori mai repede decât în restul țării. Iernile și primăverile reci sunt esențiale pentru râul Big Hole pentru a oferi peștilor apa rece și limpede de care au nevoie pentru a se dezvolta.

Aridificarea Vestului

„Există o aridificare continuă a Vestului”, a declarat Steven W. Running, profesor emerit de științe ale ecosistemelor și de conservare la Universitatea din Montana. „Pe măsură ce se încălzește, evaporarea creșt, dar precipitațiile nu, iar zăpada se topește mai devreme. Odată ce s-a topit tot stratul de zăpadă, nu mai există nimic care să răcească acea apă” în timp ce se deplasează spre râuri.

Apa mai caldă are, de asemenea, niveluri mai scăzute de oxigen dizolvat, ceea ce are un impact negativ uriaș asupra peștilor.

Organizația Save Wild Trout intenționează să reunească experți pentru a studia declinul populației de păstrăvi, pentru a identifica cauzele și pentru a propune soluții. Începând cu luna iunie, Brian Wheeler, director al Big Hole River Foundation, este singura persoană care colectează date în regiune, potrivit AllThatsInteresting.