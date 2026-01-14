Primarul orașului Cernavodă, condamnat definitiv pentru abuz în serviciu

Orașul Cernavodă rămâne fără primar după condamnarea definitivă a edilului în funcție, Liviu Cristian Negoiță, pentru abuz în serviciu. Curtea de Apel Constanța a menținut sentința Tribunalului Constanța, respingând apelul formulat de primar, și a dispus o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare. Decizia deschide calea pentru demararea procedurilor administrative necesare asigurării conducerii interimare a orașului.

Potrivit anchetatorilor, între aprilie 2017 și august 2019, Negoiță ar fi aprobat ilegal 33 de ordonanțări de plată din bugetul local, în valoare totală de aproximativ 9,3 milioane de lei.

Sumele au fost direcționate către un club sportiv din Cernavodă fără respectarea legislației în vigoare, generând un prejudiciu semnificativ bugetului local.

Autoritățile locale urmează acum să desemneze un primar interimar, care să asigure administrarea orașului până la organizarea alegerilor pentru ocuparea funcției vacante.

După pronunțarea deciziei definitive, Liviu Cristian Negoiță a fost încarcerat și transferat la Penitenciarul Poarta Albă. Instanța i-a interzis, pe lângă executarea pedepsei cu închisoarea, și exercitarea drepturilor civile și politice, inclusiv posibilitatea de a ocupa funcții publice alese.

Mandatul de primar al lui Negoiță încetează automat odată cu comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului Județului Constanța. Prefectul urmează să emită ordinul oficial care atestă încetarea mandatului, iar până la organizarea unor alegeri sau găsirea unei soluții legale, atribuțiile edilului vor fi preluate de viceprimar, în regim interimar.

Sentința fusese inițial pronunțată în februarie 2025, însă nu avea caracter definitiv. După mai multe amânări, Curtea de Apel Constanța a confirmat decizia în ianuarie 2026.

„În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.