Monden Previziunile s-au adeverit. Shaikha Mahra, prințesa Dubaiului, și-a tolerat soțul doar un an







Divorț cu răsunet în lumea bogaților. Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, cunoscută ca prințesa Dubaiului, a luat decizia de a se separa de partenerul ei. Aceasta a făcut anunțul prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Prințesa Dubaiului și fostul partener, divorț cu răsunet

În urmă cu doar un an, Prințesa Dubaiului și fostul ei partener de viață și-au unit destinele. Scepticii susțineau încă de atunci că mariajul nu va fi unul de durată. Cu toate că Shaikhka Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum a spulberat atunci speculațiile legate de vreo eventuală căsnicie aranjată, cei doi au ajuns la separare.

Mana bin Mohamed Rashid bin Mana Al Maktoum a fost părăsit de soție, iar divorțul a fost anunțat pe Instagram.

Mesaj tranșant pe rețelele de socializare

Prințesa Dubaiului ar fi luat singură decizia de a se separa de soț. Având în vedere mesajul tranșant publicat de aceasta pe Instagram, nu ar mai exista cale de întors între cei doi.

„Divorţez de tine”, a fost mesajul postat de aceasta.

În rândurile publicate pe internet, prințesa face referire la infidelitate, semn că fostul ei partener ar fi înșelat-o.

Motivul pentru care au ajuns la divorț

Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum este apreciată pentru frumusețea ei. Fiica emirului Mohamed Bin Rashid al Dubaiului ar fi aflat despre aventurile pe care soțul ei le-ar fi avut cu alte femei. Din acest motiv, prințesa ar fi luat hotărârea să înainteze divorțul. Postarea acesteia a strâns sute de mii se aprecieri. Totodată, aceasta a primit numeroase mesaje de încurajare.

Șeica Mahra a urmat studiile în domeniul managementului afacerilor la Londra. Ulterior, aceasta a locuit in Grecia, țara în care mama ei își are originile. Înainte de aceste mariaj, fiica emirului Dubaiului nu a mai fost căsătorită. Prințesa Dubaiului are numeroase contracte de imagine în Golful Persic și încasează sume impresionante.