Viața bate filmul! Povestea de dragoste uimitoare dintre șeicul Dubaiului și soția sa! Dormeau pe saci plini de bani

Pe lângă o bogăție orbitoare, haine luxoase și mâncăruri selecte, căsnicia prințesei Haya cu Mohammed bin Rashid al-Maktoum a fost doar despre răpire, întoarcere forțată, tortură și o campanie de intimidare.

Prinţesa este cunoscută la nivel internaţional, fiind prietenă apropiată cu Prinţul Charles al Marii Britanii şi cu soţia sa Camilla, Ducesa de Cornwall. Aceasta este una dintre fiicele regelui Hussein al Iordaniei, decedat.

Cea mai controversată poveste de dragoste

Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreședinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite și conducător al Dubaiului s-a căsătorit cu Haya pe 10 aprilie 2004. Marea ceremonie a fost la Palatul al-Baraka din Amman.

Pe 2 decembrie 2007, Prințesa Haya a născut primul ei copil, Sheikha Al Jalila bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, iar în 2012 a născut cel de-al doilea copil, Șeicul Zayed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Povestea lor de dragoste era doar un vis pentru tinerele din întreaga lume, dar totul s-a destrămat când șeicul a aflat că soția are o aventură chiar cu bodyguardul ei.

Pentru a scăpa basma curată, Haya a furat 9,3 milioane de dolari (7 milioane de lire sterline) din conturile bancare ale unuia dintre copiii ei și le-a cumpărat tăcerea angajaților de la securitate.

Marea trădare a fost pe 7 februarie 2019! Mohammed bin Rashid al-Maktoum a divorțat de Haya chiar de-a douăzecea aniversare a morții tatălui ei, Regele Hussein al Iordaniei. Aceasta a făcut o acțiune, considerată imorală de femeile din lumea arabă, a fugit cu micuții ei în Regatul Unit și l-a uitat pe fostul soț.

Cel mai greu divorț din istorie

Instanța din Marea Britanie a oferit detalii șocante despre separarea celor doi. Șeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum îi oferea soției sale 83 de milioane de lire pe an pentru cheltuieli gospodărești, plus o alocație de 9 milioane de lire pe an pentru plăcerile ei vinovate.

Haya era ținută în puf, iar șeicul încerca cu toate puterile să o păstreze pe prințesa luptătoare. Micuții lor, Jalila, acum în vârstă de 14 ani, și Zayed, 9 ani, primeau o alocație anuală de aproximativ 10 milioane de lire pe an fiecare, o mulțime de avioane private, vile de lux, elicoptere și peste 80 de angajați care stăteau la dispoziția lor.

În timpul căsniciei, cuplul era recunoscut pentru acțiunile opulente. Într-o vara, prințesa Haya și șeicul Mohammed au cheltuit 2 milioane de lire pe căpșuni.

Instanța a declarat că șeicul Mohammed este „principala ameninare la adresa lor” și a hotărât ca prințesa Haya să primească peste 500 de milioane de lire sterline, cea mai mare înțelegere de divorț acordată vreodată de o instanță britanică.

Șeicul Dubaiului a uitat de aventura soției lui și a decis să-i ofere saci de bani pentru a o asigura pe viață, potrivit theguardian.com