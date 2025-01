International Taxă în New York, pentru șoferii care intră în anumite zone ale orașului







New York a lansat duminică planul controversat de a taxa șoferii care intră în anumite părți ale orașului, o premieră în Statele Unite, punând autoritățile într-o dispută cu președintele ales Donald Trump.

Șoferii care intră în zonele din Manhattan vor fi taxați cu 9 dolari

Guvernatoarea statului, Kathy Hochul a anunțat în noiembrie că șoferii care intră în zonele din Manhattan situate la sud de Central Park vor plăti un tarif de 9 dolari în timpul zilei, începând cu miezul nopții de 4 ianuarie.

Acest plan reînvie un altul, inițial cu o taxă de bază de 15 dolari, pe care l-a suspendat în iunie, spunând că există „prea multe consecințe neintenționate pentru newyorkezi.”

Interesantă este ipocrizia acestei guvernatoare care, în ciuda faptului că impune taxe ecologiste cetățenilor, are un comportament complet iresponsabil față de natură. Ea a făcut nu mai puțin de 30 de zboruri private din 2021 încoace, potrivit The New York Post.

Donald Trump, așteptat să anuleze taxa

Legiuitorii republicani se așteaptă ca Trump, un new-yorkez de origine, să anuleze planul de taxare.

Zonele învecinate cu New York City au susținut că o taxă le-ar afecta afacerile și le-ar împiedica locuitorii să ajungă în Manhattan.

Un judecător a respins vineri, în ultimul moment, efortul oficialilor din statul vecin New Jersey de a bloca planul pe motivul impactului său asupra mediului în zonele învecinate.

Această respingere a deschis calea pentru plan, care s-a confruntat cu alte provocări legale, evidențiind dificultatea de a percepe taxe șoferilor într-o țară în care mașina este rege.

Planul este motivat cu reducerea blocajelor din trafic

Planul are scopul atât de a reduce aglomerația, cât și de a ajuta la finanțarea sistemului de metrou din New York. Hochul a declarat că a fost reînviat după ce o evaluare a arătat că ar funcționa la o taxă mai mică.

Unii oficiali aleși ai cartierelor din New York City, precum și un grup comercial puternic care reprezintă transportatorii, s-au opus proiectului.

Asociațiile șoferilor de taxi s-au opus de asemenea planului. Membrii lor — atât șoferii de mașini pre-rezervate, cât și șoferii taxiurilor galbene iconice ale orașului — nu vor plăti ei înșiși taxa, dar clienții afectați vor fi loviți de o suprataxă.

Taxarea se va face în zona de birouri Manhattanului

Planul va taxa șoferii care se aventurează sub strada 60 în Manhattan, o zonă care cuprinde cartierele de afaceri Midtown și Wall Street.

Aproximativ 700.000 de vehicule intră în zonă în fiecare zi, iar blocajul de trafic înseamnă că mașinile pot circula doar cu șapte mile pe oră (11 kilometri pe oră) în medie și chiar mai lent în unele zone, spun oficialii.

Există numeroase excepții de la taxa de bază, precum și un plan de reducere pentru persoanele cu venituri mici. În plus, există reduceri pentru șoferii care intră în zona de taxare de mai mult de 10 ori pe lună, conform timesofmalta.com.

Scheme similare de taxare a șoferilor au fost implementate de ani de zile în alte megacentre, inclusiv Londra și Stockholm, dar orașele din SUA vor urmări cu atenție pentru a vedea ce impact are schema din New York atât asupra traficului, cât și asupra veniturilor.