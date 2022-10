Președintele Klaus Iohannis, mesaj după referendumurile organizate de Rusia: „Reiterez sprijinul nostru pentru integritatea teritorială a Ucrainei”

După ce liderul rus Vladimir Putin a decis să anexeze prin referendum patru regiuni ucrainene, liderii europeni, în frunte cu președintele României Klaus Iohannis, au decis să-și reitereze poziția referitor la această problematică a suveranității Ucrainei în raport cu Rusia.

Într-o postare pe Twitter, Klaus Iohannis a subliniat că discuțiile din cadrul Summitului NATO de la București nu vor fi abandonate și că Ucraina va fi ajutată să adere la Alianța Nord-Atlantică, în ciuda politicii expansioniste a Rusiei.

„Împreună cu președinții Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Macedoniei, Muntenegrului, Poloniei și Slovaciei, reiterez sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Susținem cu fermitate decizia Summitului NATO de la București din 2008 privind viitoarea aderare a Ucrainei”, a scris președintele României Klaus Iohannis pe contul de Twitter.

Together with the Presidents of 🇨🇿 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇰 🇲🇪 🇵🇱 🇸🇰, I reiterate our support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine 🇺🇦. We firmly stand behind the 2008 Bucharest NATO Summit decision concerning Ukraine’s future membership.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 2, 2022