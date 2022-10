Război în Ucraina, ziua 221. Zelenski nu va negocia cu Putin. Ucraina va ataca în teritoriile anexate de Rusia

Șeful regiunii rusești Cecenia, Ramzan Kadîrov, afirmă că Moscova ar trebui să ia în considerare utilizarea unei arme nucleare de mică putere în Ucraina.

Forțele rusești s-au retras din orașul Lyman din estul Ucrainei pentru a evita să fie înconjurate de armata ucraineană, a anunțat sâmbătă Ministerul rus al Apărării.

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, a efectuat o vizită surpriză în Ucraina, prima sa vizită de la invazia Rusiei din februarie.

Lambrecht a vizitat orașul portuar Odesa din sudul țării, a anunțat Ministerul german al Apărării într-un comunicat, fără a preciza cât a durat călătoria. Acesta a adăugat pe Twitter că s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov.

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a inspectat facilitățile de cazare pentru recruți la o unitate militară din afara Moscovei, a declarat ministerul.

Ministerul Apărării a distribuit o înregistrare video care îi arată pe Shoigu și pe primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, vizitând locul de cazare, precum și pe recruți la un exercițiu de tragere.

Întrebat de un jurnalist dacă femeile vor fi chemate la mobilizarea parțială ordonată luna trecută, Shoigu a răspuns: „Nu. Nu, acest lucru nu a fost în planuri și nu este în planurile de viitor. Nu plănuim și nu vom convoca femei”.

Mai multe imagini în care se putea vedea fumul negru în zona aeroportului „Belbek” au fost postate pe rețele de socializare, potrivit pravda.com.au.

Existența unui incendiu la aeroportul Belek a fost confirmată chiar de guvernatorul din Sevastopol.

„Potrivit salvatorilor, în timpul aterizării, un avion a ieșit de pe pistă și a luat foc”, a declarat guvernatorul Mykhailo Razvozhaev.

El a adăugat ulterior că o detonare parțială a muniției a avut loc.

#Crimea. There are clouds of smoke over Lyubimovka (near Belbek airport in #Sevastopol). Eyewitnesses report that they heard an explosion. pic.twitter.com/nJynOgfJhJ

