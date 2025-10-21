Președintele columbian sugerează eliminarea lui Trump

„Dacă nu se schimbă, atunci să-l eliminăm pe Trump”, a declarat președintele columbian Gustavo Petro luni, într-un interviu amplu acordat postului Univision, spunând că schimbarea liderului american este „cea mai ușoară” ieșire — și adăugând gestual o ciocănire a degetelor pentru a sublinia afirmația.

Declarația survine pe fondul unei crize diplomatice între Colombia și Statele Unite, izbucnită după atacurile militare americane asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

Unul dintre aceste atacuri, desfășurat la mijlocul lunii septembrie, s-a soldat cu moartea unui cetățean columbian, fapt care a determinat reacții dure din partea administrației Petro și a contribuit la înrăutățirea rapidă a relațiilor bilaterale.

Interviul cu președintele columbian Gustavo Petro a fost realizat de jurnalistul Daniel Coronell, președintele unității de știri Univision, în biroul oficial de la Casa de Nariño din Bogotá.

Discuția a abordat relațiile tensionate dintre Columbia și Statele Unite, concentrându-se pe recentele atacuri militare americane asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și pe acuzațiile reciproce privind implicarea în producția și traficul de droguri.

Petro și-a exprimat nemulțumirea față de declarațiile lui Donald Trump și a subliniat necesitatea schimbării politicilor americane.

În timpul interviului, el a afirmat că

„Omenirea are o primă cale de ieșire, și aceasta este să îl schimbăm pe Trump în diverse moduri. Cea mai ușoară cale poate fi chiar prin Trump însuși — cea mai ușoară. Dacă nu, eliminați-l pe Trump”, folosind și un gest de ciocănire a degetelor pentru a accentua mesajul său.

Interviul a fost considerat de observatori drept unul dintre cele mai directe și tensionate declarații ale unui lider columbian privind politica externă americană în ultimii ani.

În urma declarațiilor dure dintre Gustavo Petro și Donald Trump, Columbia a luat decizia de a-și retrage ambasadorul din Washington pentru consultări oficiale, o măsură menită să clarifice poziția țării în raport cu Statele Unite și să evalueze următorii pași în relațiile bilaterale.

Autoritățile de la Bogotá au subliniat că această rechemare nu este o ruptură diplomatică, ci o acțiune temporară menită să protejeze interesele naționale și să asigure un dialog responsabil cu Washingtonul.

În paralel, administrația americană a emis declarații prin care a reiterat justificarea atacului asupra ambarcațiunii din Caraibe, susținând că operațiunile militare vizează prevenirea traficului de droguri către Statele Unite.

Experții în relații internaționale avertizează că schimbul de acuzații și retragerea ambasadorului pot influența negativ cooperarea în domeniul securității și al combaterii narcotraficului, dar și relațiile economice dintre cele două state, generând tensiuni care ar putea dura mai multe săptămâni sau luni..

Președintele Petro a susținut că persoana moartă era un „pescar” și nu un traficant de droguri, subliniind caracterul civil al victimei și invocând preocupări privind suveranitatea națională.

Jurnaliștii și publicațiile latino-americane au investigat ulterior identitatea victimei; un raport al El País și materiale din presa columbiană indică că bărbatul identificat în presă ca Alejandro Andrés Carranza („Coroncoro”) ar fi avut în trecut condamnări și legături cu un caz de sustragere a unor arme dintr-o secție de poliție în 2015.

Aceste informații au adăugat complexitate dezbaterii publice privind natura ambarcațiunii atacate și statutul pasagerilor.

Criza riscă să afecteze cooperarea bilaterală în domenii-cheie, inclusiv lupta împotriva traficului de droguri, schimburile economice și dialogul diplomatic.

Statele Unite au anunțat, prin vocea președintelui american, măsuri ce pot include sancțiuni economice sau suspendarea unor forme de asistență, în timp ce Colombia caută sprijin internațional și clarificări legale privind operațiunile militare desfășurate în zona Caraibelor.

Observatorii notează că tensiunile vor rămâne un element de urmărit în săptămânile următoare