Președintele Cehiei, Milos Zeman, consideră că legea aprobată de Viktor Orban cu privire la comunitatea LGBT nu are de-a face cu poziționarea premierului Ungariei împotriva homosexualilor, ci mai degrabă arată că demnitarul își protejează oamenii. Viktor Orban nu este de acord cu manipularea copiilor și a părinților, mai transmite Milos Zeman.

Într-un interviu oferit duminică, 27 iunie, în care Zeman a comentat legea adoptată de Ungaria, șeful de stat ceh a spus că, în opinia sa, transgenderii sunt „scârboși”.

„Transgenderii, pentru mine, sunt scârboși”

Președintele Milos Zeman nu a intenționat să adopte o anumită viziune politică doar pentru că era susținută de majoritate. Zeman s-a exprimat în repetate rânduri împotriva curentului, scrie Reuters.

Într-un interviu oferit presei internaționale, Milos Zeman a spus că supunerea la diferite intervenții chirurgicale pentru a-ți schimba identitatea sexuală reprezintă un proces de auto-vătămare, o crimă împotriva propriei persoane.

“Orice intervenție chirurgicală presupune un nivel de risc, iar transgenderii, pentru mine, sunt scârboși. Viktor Orban a spus că nu este împotriva comunității LGBT, dar este împotriva manipulării nu numai a părinților, ci și a copiilor”, a spus Zeman.

“Nu am niciun motiv să îl contrazic, pe mine mă enervează mișcările Me Too și Prague Pride”, s-a exprimat președintele Cehiei.

Mai bine de jumătate dintre statele europene s-au poziționat împotriva Ungariei, însă Cehia nu a făcut acest lucru până în prezent. Sursa citată notează că puterea liderului de stat ceh este limitată, însă opiniile sale au cântărit greu – atât în cazul lui Zeman, cât și în ceea ce îi privește pe șefii de stat aflați la putere anterior. Milos Zeman a fost una dintre vocile principale care a criticat valurile de migranți din țările musulmane.

Ungaria riscă să îi fie retrase fondurile UE

Legea adoptată de Ungaria a fost extrem de criticată de către liderii europeni. Săptămâna trecută, premierul Olandei, Mark Rutte, i-a transmis în cadrul reuniunii reprezentanților europeni, să anuleze legea sau să părăsească UE. În cazul în care nu va anula prevederile legislative impuse, Ungaria va fi acționată la Curtea de Justiție Europeană.

Premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, a înaintat oficialilor europeni o propunere conform căreia statului ungar ar trebui să îi fie retrase fondurile, ca urmare a încălcării unor prevederi extrem de importante pentru Uniunea Europeană.

Viktor Orban se află la conducerea Ungariei din anul 2010 și este cunoscut pentru promovarea unor ideologii în conformitate cu valorile creștinești, conform sursei citate. Viktor Orban vrea să își protejeze oamenii de ceea ce el consideră că este un liberalism occidental excesiv.

Înainte de întrunirea de săptămâna trecută a oficialilor europeni, Viktor Orban a transmis, în cadrul unei conferințe de presă că noua lege garantează părinților dreptul de a decide asupra educației sexuale oferite copiilor lor.