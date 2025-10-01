Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după victoria categorică din Liga Campionilor

Inter Milano a bifat un nou succes în Liga Campionilor. Formația pregătită de Cristi Chivu s-a impus cu 3-0 împotriva celor de la Slavia Praga, pe stadionul San Siro.

Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez (minutele 30 și 65) și Denzel Dumfries (minutul 34). Acest rezultat duce echipa la două victorii consecutive în grupele Ligii Campionilor și consolidează începutul excelent de campanie europeană.

Publicația Tutto Mercato Web (TMW) i-a acordat tehnicianului român nota 7, subliniind că ideile sale tactice devin tot mai vizibile.

La rândul ei, Gazzetta dello Sport a remarcat curajul schimbărilor făcute de Chivu.

„Chivu s-ar simți confortabil pe treptele de la Hogwarts, și lui îi plac schimbările. Față de meciul cu Cagliari, a modificat șapte jucători. Au intrat Sommer, Bisseck, Acerbi, Dumfries, Dimarco, Zielinski și Sucic. Acesta din urmă a zguduit stadionul cu un dribling și o centrare spectaculoasă după cinci minute”, au scris italienii.

Jurnaliștii de la TMW au evidențiat faptul că programul lui Inter este împărțit în două etape:

primele meciuri, considerate accesibile, cu Union Saint-Gilloise și Kairat ,

apoi confruntări dificile cu Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.

„Inter este aproape la jumătatea drumului. Obiectivul este să ajungă la mijlocul competiției cu calificarea în buzunar”, au notat italienii.

Publicația fcinternews.it a remarcat nivelul ridicat de energie și spiritul ofensiv al echipei.