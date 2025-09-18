Elogii pentru Cristi Chivu după debutul în Liga Campionilor. Ce notă a primit antrenorul lui Inter

Victoria lui Inter Milano, scor 2-0, pe terenul lui Ajax, în prima etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor, a fost comentată pe larg de presa din Italia.

Pentru antrenorul român Cristi Chivu, aflat la primul său meci european pe banca nerazzurrilor, debutul a fost considerat unul perfect, iar publicațiile peninsulare au subliniat atât pragmatismul său, cât și eficiența echipei.

Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb i-au acordat nota 7 antrenorului român, remarcând faptul că Inter a știut să profite de momentele decisive ale jocului.

„A câștigat debutul său european în acest sezon. Echipa sa a jucat puțin sau deloc în prima jumătate de oră, apoi a reușit să se impună prin acele faze fixe care rămân o caracteristică a predecesorului său. Are suficient timp să-și impună ideile. Pentru o singură seară, doar rezultatul conta. Iar performanța cu siguranță nu era de neglijat”, a notat TMW.

Și site-ul specializat Internews.it i-a oferit aceeași notă, subliniind că strategia prudentă a lui Chivu a adus exact rezultatul de care echipa avea nevoie:

„Chivu optează pentru o abordare conservatoare, introducându-l pe Pio Esposito în locul lui Lautaro, accidentat. În final, câștigă și poate zâmbi. Inter a lăsat-o pe Ajax să-și descarce frustrarea, apoi a dominat fără prea mari probleme. O victorie facilă, exact ceea ce căuta și avea nevoie. Și înlocuirile au fost diferite, patru din cinci fiind efectuate după minutul 80. O victorie crucială care îi dă răgaz și optimism.”

Celebrul cotidian sportiv Gazzetta dello Sport a pus accent pe prestația lui Marcus Thuram, autorul unei duble, dar și pe debutul încrezător al lui Chivu.

„Același super Thuram: dublă cu capul și Ajax învinsă. Inter și Chivu își iau revanșa”, a titrat publicația, care a completat:

„La debutul european pe banca nerazzurrilor, noul antrenor poate zâmbi imediat datorită golgheterului său: un gol în fiecare repriză și olandezii la pământ. În orașul lui Rembrandt merită luat un tablou și strecurat în el băiatul cu numărul nouă: lecții de lovituri de cap ale doctorului Thuram.

Francezul doboară Ajax cu 2-0 prin două lovituri de cap de vârf și zâmbește, de data aceasta cu poftă, mândru și sincer, în timp ce lângă el sunt cei care îl privesc curioși, precum chirurgii care asistă la «Lecția de anatomie a doctorului Tulp». Una dintre cele mai faimoase picturi ale pictorului olandez crescut pe malurile canalelor.

Inter aplică două palme care valorează triplu: doboară Ajax, o echipă departe de forța formației în care Chivu se distra în calitate de căpitan, alungă criza și celebrează, în sfârșit, fortăreața. După cele patru goluri încasate pe Allianz cu Juve, un meci fără gol primit era exact ce trebuia”, au notat italienii

Presa italiană a subliniat și faptul că fostul fundaș român rescrie statistici importante pentru club. După ce a devenit primul străin, de la Hector Cuper încoace, care a câștigat cu Inter în debutul campionatului, Chivu a bifat și prima victorie a nerazzurrilor la startul unei campanii de Liga Campionilor în ultimii șapte ani.

Succesul vine după o perioadă de incertitudine. Defensiva fusese criticată pentru cele patru goluri primite pe Allianz în fața lui Juventus. La Amsterdam, însă, Inter a arătat soliditate și a câștigat fără să primească gol.