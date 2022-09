Premierul Nicolae Ciucă, îngrijorat după declarațiile lui Vladimir Putin: „Îmi exprim speranța că situația nu va escalada”

Premierul României Nicolae Ciucă a luat cunoștință de afirmațiile făcute astăzi de președintele rus Vladimir Putin cu privire la declararea stării de mobilizare parțială a armatei ruse, dar și la organizarea unor referendumuri în regiunile ocupate de Federație în Ucraina.

Nicolae Ciucă speră că războiul din Ucraina nu va escalada

„Astăzi este Ziua Internaţională a Păcii şi, în loc să o celebrăm cum se cuvine, din păcate, în această dimineaţă am luat act de declaraţiile preşedintelui Putin, am luat act cu îngrijorare, referitoare la mobilizarea parţială a Armatei Federaţiei Ruse şi la desfăşurarea aşa-ziselor referendumuri în Donbas, Herson şi Zaporojjie. Ne menținem atitudinea echilibrată și vom continua să analizăm cu calm evoluția situației împreună cu aliații noștri din NATO și partenerii din Uniunea Europeană. Îmi exprim totodată speranța ca situația în zona de conflict să nu escaladeze.

Am discutat și ne-am asumat să venim cu proiectul de buget în luna octombrie, prin care vom asigura continuitatea programelor de investiții, implementarea programelor din PNRR, ne vom asigura, de asemenea, că vom fi în măsură să gestionăm deficitul bugetar și, de asemenea, să gestionăm inflația, concomitent cu identificarea resurselor bugetare pentru mărirea salariilor și a pensiilor începând cu anul viitor, totodată asigurând măsurile necesare pentru protejarea populației vulnerabile”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Guvernul României, noi măsuri de sprijin

La nivel intern, premierul Ciucă a anunțat când va fi gata bugetul de stat, dar și ce măsuri va lua Executivul referitor la compensarea prețurilor la combustibil ori în ce privește eficientizarea energetică.

„În acest sens, Ministerul Finanțelor, în deplină coordonare cu ordonatorii principali de credite, vor veni în primă lectură cu bugetul, nu mai târziu de 20 octombrie, astfel încât la nivelul guvernului să fie adoptat nu mai târziu de 27 octombrie, iar în luna noiembrie bugetul să intre la analiză și vot în Parlament. Au fost, de asemenea, discutate măsurile pe care le vom adopta la nivelul Guvernului în ceea ce privește compensarea prețului la carburant. Rog Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor ca în ședința de guvern de săptămâna viitoare să putem să adoptăm actul normativ.

Pentru sprijinirea populației care folosește lemne pentru încălzire am luat, de asemenea, decizia să identificăm măsurile care se impun, astfel încât să avem pe masa Guvernului, nu mai târziu de finele acestei luni, proiectul de act normativ, astfel încât să putem să adoptăm și măsurile necesare sprijinirii acestui segment de populație. Iar în ceea ce privește eficientizarea energetică, am discutat și am luat decizia ca Ministerul Mediului să vină cu acea măsură prin care să sprijinim populația în vederea înlocuirii becurilor cu filament cu cele pe bază de LED, concomitent, desigur, cu măsuri similare care să contribuie la reducerea risipei la nivelul instituțiilor guvernamentale. În ședința de guvern de astăzi vom adopta un proiect de lege care va crea un nou mecanism de cooperare și asociere între unitățile administrativ-teritoriale. În felul acesta vom oferi posibilitatea constituirii consorțiilor administrative”, a mai spus Ciucă.

Ministrul Cseke Attilla, proiect de asociere între autoritățile administrativ-teritoriale

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației Attila-Zoltán Cseke a luat apoi cuvântul, explicând ce prevede principiului colaborării între unitățile administrativ – teritoriale ce urmează a fi implementat. Pe agenda de astăzi a Guvernului a fost și proiectul de ordonanță de urgență referitor la diminuarea efectelor creșterii prețurilor în energie și la materii prime, vizate fiind firmele din domeniul Apărării, care vor beneficia de „ajustări” ale prețurilor.

„Proiectul de lege urmărește transpunerea în practică a principiului colaborării între unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât acolo unde există resurse umane limitate specializate să putem să folosim resurse umane de la alte unități administrativ-teritoriale. V-aș da trei exemple, pe categorii de persoane. În ceea ce privește personalul abilitat pe partea de urbanism, astăzi, la nivelul autorităților administrației publice locale sunt vacante și temporar vacante 1.571 de posturi, pentru personalul abilitat pe controlul financiar preventiv – 451 de posturi, iar pentru cele pe domeniul achizițiilor publice – 1.925 de posturi.

Practic, printr-un acord de asociere între autoritățile administrativ-teritoriale se creează acest consorțiu administrativ, care, specific, nu are personalitate juridică și prin care resursa umană disponibilă din cadrul acestei asocieri este pusă la dispoziția și altor UAT-uri. De ce este necesar acest lucru? Pentru că, pe funcția publică, pe funcționari publici nu există temei legal ca un funcționar public să exercite o altă funcţie publică, chiar și parțial, într-un alt UAT. Rolul nostru este acela de a facilita ca acest lucru să se întâmple, adică să asigurăm resursa umană specializată pentru cât mai multe UAT-uri. Este un proiect legislativ care, după aprobarea în Guvern, intră în dezbaterea Parlamentului”, a spus ministrul Cseke Attilla.