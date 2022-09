Klaus Iohannis promite că românii nu vor sta în frig la iarnă: „Nu se va întâmpla să li se stingă lumina, dar trebuie să evităm să risipim energia”

Președintele Klaus Iohannis a venit și cu exemple de moduri în care putem economisi energie, mai ales că suntem într-o „criză energetică evidentă”.

Klaus Iohannis, despre criza energetică din România

„Cred că a face economie într-o vreme în care criza energetică este evidentă (…) lucrurile sunt destul de simple, trebuie să evităm să risipim energia.

Nu ne dorim şi nu se va întâmpla ca românii să stea în frig, cum nu se va întâmpla să li se stingă lumina, cum se spune, dar este un lucru natural, foarte potrivit, bun, etic, corect, un semn de solidaritate, să facem economii rezonabile fiecare acolo unde putem”, a spus președintele României.

Klaus Iohannis, indicații cu privire la Portul Constanța

Preşedintele României a vorbit și despre adaptarea Portului Constanța la condițiile actuale, mai exact îmbunătățirea capacității acestuia de a înlesni tranzitul de cereale ucrainene prin Marea Neagră, mai ales că Ucraina este „furnizor de prim rang pentru alimentaţie”, după cum a declarat Iohannis.

„Lucrurile ţin de capacitatea logistică şi ea este oarecum limitată, drumurile sunt cele pe care le ştim, căile ferate sunt cele pe care le ştim şi aici deja Guvernul a făcut o investiţie importantă pentru a permite aducerea vagoanelor de tren pe linie lată, cum este în Ucraina, la noi în port. Este clar că trebuie îmbunătăţită sau cel puţin adaptată condiţiilor actuale capacitatea Portului Constanţa, care este cel mai mare port pentru exportul grânelor din Ucraina, dar aceste lucruri nu se schimbă de pe o lună pe alta.

Ceea ce am făcut noi până acum a fost să facilităm cât de mult se poate pe infrastructura existentă, de aceea am salutat şi acea înţelegere facilitată de secretarul general al ONU pentru a permite exportul de grâne pe Marea Neagră direct din Ucraina. Lucrurile trebuie să fie diversificate, noi lucrăm în continuare la îmbunătăţirea infrastructurii logistice în România, sper să se menţină înţelegerea pe tranzitul pe Marea Neagră (…). Ucraina este un furnizor de prim rang pentru alimentaţie pe plan global”, a mai spus președintele României Klaus Iohannis, prezent la New York, în marja celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.