Premierul Nicolae Ciucă cere implementarea rapidă a proiectelor din PNRR: „Anul acesta, România are şansa de a folosi 10 miliarde de euro”

Premierul țării, Nicolae Ciucă, evaluează stadiul punerii în aplicare a procedurilor stipulate în Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), anunțând că țara noastră beneficiază de 10 miliarde de euro, doar în anul 2022.

Nicolae Ciucă vrea implementarea mai rapidă a proiectelor din PNRR

În cadrul reuniunea Comitetului de monitorizare a PNRR, prim-ministrul țării a prezentat discuțiile avute cu Comisia Europeană, de după depunerea de către România a primei cereri de plată aferente PNRR, cu o valoare de 3 miliarde de euro.

„Cu acelaşi prilej, participanţii au prezentat stadiul procedurilor de validare a jaloanelor şi ţintelor asumate pentru trimestrul I al acestui an. Totodată, a fost evaluat stadiul implementării măsurilor necesare pentru îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor cu termen de realizare în trimestrul al doilea.

Anul acesta, România are şansa de a folosi 10 miliarde de euro din PNRR, din prefinanţări şi cereri de plată. Toate ministerele trebuie să depună eforturile necesare pentru a implementa reformele asumate, dar să şi atragă banii europeni conform programărilor. Alături de programele operaţionale şi cele naţionale, vom genera, astfel, mecanismul necesar dezvoltării economice şi modernizării ţării”, transmite prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, printr-un comunicat de presă.

România vrea bani prin PNRR pentru noi investiții în baterii şi panouri fotovoltaice

Ministrul Energiei a declarat că a propus finanţări pentru producţia de baterii şi panouri solare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

„M-am bătut cu cei de la Bruxelles, să punem în PNRR o linie de finanţare pentru producţia, în ţară, a lanţului de fabricaţie al bateriilor şi a lanţurilor de fabricaţie al panourilor solare. Le-am explicat şi se pare că a prins această explicaţie şi am rămas surprins cum colegul meu, ministrul Energiei din Luxemburg, la ultimul Consiliu pe energie a zis că are dreptate ministrul român, nu trebuie să înlocuim dependenţa de o resursă cu dependenţa de o altă resursă. Se referea la ce am spus că nu trebuie să înlocuim dependenţa de gazul rusesc cu dependenţa de a importa panouri fotovoltaice din alte ţări“, a declarat Virgil Popescu, la Digi 24.

Fabrică la Hunedoara din PNRR

Vigil Popescu susține că a avut deja discuții cu mai mulți producători și că o fabrică de pulbere de litiu ar urma să fie deschisă la Hunedoara.

„Am semnat un memorandum şi am început discuţiile cu o companie germano-canadiană pentru producţia de pulbere de litiu. Vor fi două fabrici, una în România, una în Germania. Vorbim de o primă investiţie de 400 milioane de euro în România. Le-am sugerat şi i-am rugat să se uite către zona Hunedoara-Gorj acele zone defavorizate pentru a putea avea şi o reconversie profesională pentru oamenii de acolo. Câteva sute de oameni vor lucra în fabrică. Probabil se vor duce în zona Hunedoarei, având în vedere accesul la autostradă“, a declarat Virgil Popescu.

Varta, cea mai mare companie producătoare din baterii din lume și-a anunțat intenția de a deschide în România o nouă fabrică, după cea de la Brașov. Investiția depășește 1 miliard de euro și ar urma să se axeze pe producția de baterii pentru mașinile electrice. În noua fabrică se vor utiliza doar tehnologii de ultimă generație, anunță reprezentanții proiectului.