România vrea bani prin PNRR pentru noi investiții. Virgil Popescu: Vrem să producem baterii şi panouri fotovoltaice

Ministrul Energiei a declarat că a propus finanţări pentru producţia de baterii şi panouri solare prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență.

„M-am bătut cu cei de la Bruxelles, să punem în PNRR o linie de finanţare pentru producţia, în ţară, a lanţului de fabricaţie al bateriilor şi a lanţurilor de fabricaţie al panourilor solare. Le-am explicat şi se pare că a prins această explicaţie şi am rămas surprins cum colegul meu, ministrul Energiei din Luxenburg, la ultimul Consiliu pe energie a zis că are dreptate ministrul român, nu trebuie să înlocuim dependenţa de o resursă cu dependenţa de o altă resursă. Se referea la ce am spus că nu trebuie să înlocuim dependenţa de gazul rusesc cu dependenţa de a importa panouri fotovoltaice din alte ţări“, a declarat Virgil Popescu, la Digi 24.

Fabrică la Hunedoara

Vigil Popescu susține că a avut deja discuții cu mai mulți producători și că o fabrică de pulbere de litiu s-au putea deschide la Hunedoara.

„Am semnat un memorandum şi am început discuţiile cu o companie germano-canadiană pentru producţia de pulbere de litiu. Vor fi două fabrici, una în România, una în Germania. Vorbim de o primă investiţie de 400 milioane de euro în România. Le-am sugerat şi i-am rugat să se uite către zona Hunedoara-Gorj acele zone defavorizate pentru a putea avea şi o reconversie profesională pentru oamenii de acolo. Câteva sute de oameni vor lucra în fabrică. Probabil se vor duce în zona Hunedoarei, având în vedere accesul la autostradă“, a declarat Virgil Popescu.

Discuții cu producătorii

Ministrul Energiei spune că dorește ca în România să se producă atât baterii, cât și panouri fotovoltaice. Energia verde este unul dintre principalele obiective ale UE.

„Vrem să producem atât baterii, în România, cât şi panouri fotovoltaice. Am avut săptămâna aceasta o întâlnire cu un producător mare de panouri fotovoltaice din Spania care are inclusiv în Maroc, Republica Dominicană, Indonezia fabrici, să vină în România. I-am explicat avantajele pe care le-ar avea dacă ar veni să producă în România.

Avem un producător de baterii român care se găseşte lângă Bucureşti, i-am făcut o vizită. Pe lângă el primul ministru a avut ieri o întâlnire cu cei de la Varta care vor să vină să facă investiţie, în România. Mai sunt şi alţii cu care am avut întâlnire“, a mai declarat Virgil Popescu.

Varta, cea mai mare companie producătoare din baterii din lume și-a anunțat deja intenția de a deschide în România o nouă fabrică, după cea de la Brașov. Investiția depășește 1 miliard de euro și ar urma să se axeze pe producția de baterii pentru mașinile electrice. În noua fabrică se vor utiliza doar tehnologii de ultimă generație.