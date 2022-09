Premierul Ciucă explică de ce nu a făcut remanieri: „Nu au existat probleme deosebite”

Nicolae Ciucă a vorbit, miercuri, despre motivul pentru care nu a făcut remanieri în Cabinetul pe care îl conduce. În această direcție, el a dat asigurări că măsura era luată dacă existau probleme deosebite.

De asemenea, schimbarea din funcţie a vreunuia dintre deţinătorii de portofolii ar fi generat „o stagnare a măsurilor” luate la nivel guvernamental.

„Activitatea la nivelul Guvernului – chiar poate cineva odată va face o statistică să vadă câte şedinţe de Guvern, câte activităţi au fost, care au fost problemele cu care ne-am confruntat şi care sunt activităţile specifice – a fost o dinamică a acestor activităţi prin care am considerat că orice înlocuire acum ar fi generat o stagnare a măsurilor pe care le luam”, a afirmat Nicolae Ciucă, într-un interviu.

Ciucă, pregătit să renunțe la funcția de premier

Fiind întrebat dacă va renunța sau nu la funcția pe care o deține în acest moment, Ciucă a afirmat fără nicio reține că da. El a explicat că această decizie s-a luat în momentul în care coaliția de guvernare a fost formată, menționând că nu vede niciun fel de problemă în acest fapt.

„Am văzut aceste temeri şi întrebări. În tot ceea ce am discutat şi am agreat ne-am ţinut de cuvânt, am fost parteneri cât de poate de oneşti, vom continua să fim până la final, nu avem nici cea mai mică îndoială că se va întâmpla altfel”, a mai punctat premierul.

Singura întrebare la care primul-ministru a evitat să răspundă a fost aceea dacă după ce va renunța la funcția de premier pentru a fi înlocuit de Marcel Ciolacu, va prelua șefia Senatului. El a susținut că în prezent singura sa preocupare este legată de activitatea guvernamentală, potrivit news.ro.

Premierii vor fi numiți prin rotație

În momentul formării coaliției, în luna noiembrie 2021, s-a pus condiția ca premierul să fie numit prin rotație între PSD și PNL. Liberalii au acceptat această variantă, însă doar dacă ei vor numi primii premierul. Astfel, în luna mai a anului 2023, PSD urmează să dea și ei o variantă de prim-ministru.