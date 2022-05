Premierul a explicat de ce inflația sufocă România: „Desigur, peste toate, cauza principală este războiul din Ucraina”

Rata crescândă a inflației, care este resimțită și la nivel european, este întreținută de războiul din Ucraina, a arătat premierul Nicolae Ciucă, într-o conferință de presă organizată la Alba Iulia. Inflația a atins cea mai înaltă cotă din ultimii nouă ani, anume 13,8%, iar românii nu mai reușesc să facă față cheltuielilor.

Nicolae Ciucă explică cum a influențat războiul creșterea inflației

Potrivit premierului Nicolae Ciucă, motivele din spatele creșterii inflației sunt: creşterea prețului la energie, creşterea preţului la gaze, creşterea preţului la produsele alimentare, întreruperea lanţurilor de aprovizionare și, desigur, peste toate, cauza principală care este războiul din Ucraina.

„Ieri s-a anunţat cifra inflaţiei, vedem cu toţii care este evoluţia preţurilor, vedem cu toţii că această criză şi această inflaţie nu este una locală, ci este una generală, la nivel european. Putem să vedem ţări europene consolidate şi dezvoltate din punct de vedere economic care au de rezolvat aceeaşi situaţie ca noi toţi.

Doresc să subliniez încă o dată că această creştere de preţuri, această inflaţie, această criză şi această întrerupere a lanţurilor de aprovizionare este generată de criza, de conflictul din Ucraina, de invazia ilegală din Ucraina şi este datoria noastră să căutăm soluţii şi să ne adaptăm la situaţie pe măsuri concrete”, a spus șeful Guvernului, Nicolae Ciucă.

Rata inflației a atins cea mai înaltă cotă din ultimii 9 ani

Românii se confruntă cu o situație economică destul de grea. Inflația a atins cea mai înaltă cotă din ultimii nouă ani, 13,8%, iar românii nu mai reușesc să facă față cheltuielilor. Mugur Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României (BNR), a explicat modul în care evoluează lucrurile, făcând precizări și cu privire la scumpirile din următoarele luni.

Oficialul BNR a susținut că efectele directe sunt cunoscute și este ușor de făcut calcule și predicții. În ceea ce privesc efectele indirecte, „șocurilor energetice sunt multiple și greu de calculat”.

Mugur Isărescu a spus că România nu mai este pe locul 1 la inflație în Europa. Există alte 7-8 țări înaintea noastră. Conform graficului prezentat, Lituania se apropie de 16%, iar Estonia în jur de 15%, Cehia aproape 12.

„Și Bulgaria are inflație mai mare. (…) N-au deficitele fiscale pe care le are România. Suntem o economie deschisă, nu mai stabilim prețul la petrol, energie, gaze naturale. Nu noi stabilim aceste preturi. Suntem sub impactul lor pentru ca am deschis economia din 1990. Nu avem cum să o protejam decât cu subvenții. Dacă vrei cu subvenții, ai nevoie de o situație fiscala buna”, a afirmat guvernatorul BNR, săptămâna aceasta.