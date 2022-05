A 77-a zi de război. Ucrainenii din Herson vor primi pașapoarte rusești. Ambasada Poloniei în Rusia, stropită cu vopsea roșie. Moscova așteaptă scuze. VIDEO/UPDATE

UPDATE 28: Conducerea instalată de ruși în regiunea Herson a transmis că eliberarea pașapoartelor rusești pentru locuitorii din regiune care le doresc va începe până la sfârșitul anului 2022.

Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile instalate de Rusia, a declarat, într-o intervenție la un post de televiziune nou creat în regiune: „Următorul pas va fi o ofertă de a emite pașapoarte ale Federației Ruse pentru toată lumea. Cred că anul acesta vom începe deja să eliberăm pașapoarte”.

El a precizat că nu va fi obligatoriu pentru locuitorii din regiune să obțină pașapoarte rusești.

La începutul zilei de miercuri, noua conducere a regiunii Herson, instalată de ruși, a declarat că intenționează să facă o cerere oficială pentru a deveni parte a Federației Ruse.

UPDATE 27: Apărătorii grav răniți ai uzinei siderurgice Azovstal din orașul portuar devastat Mariupol ar putea fi schimbați cu prizonieri de război ruși, a sugerat vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk.

„Nu există încă niciun acord, negocierile continuă”, a mai spus consilierul Vereshchuk, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Aceasta a precizat că Guvernul a lucrat la diferite opțiuni pentru salvarea luptătorilor prinși în uzina Azovstal, dar „niciuna dintre ele nu este perfectă”.

Trupele din oțelărie au insistat că nu se vor preda niciodată forțelor rusești care le înconjoară.

UPDATE 26: Liderii ucraineni și germani discută despre arme, energie și sancțiuni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu cancelarul german Olaf Scholz despre asistența în domeniul apărării, cooperarea în domeniul energiei și creșterea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.

„Apreciez nivelul de dialog cu Germania și sprijinul acesteia pentru lupta noastră”, a transmis Volodimir Zelenski, care anterior a criticat dependența Germaniei de energia rusă.

Șeful Ministerului de Finanțe din Germania a declarat că țara sa se mișcă „cât mai repede posibil” pentru a se debarasa de energia rusească, dar „trebuie să avem răbdare”.

UPDATE 25: Guvernatorul regiunii rusești Belgorod, Viaceslav Gladkov, susține că în satul Solokhi, regiunea Belgorod, în urma unui bombardament dinspre Ucraina, un bărbat a fost ucis și trei persoane au fost rănite.

UPDATE 24: Comisia Europeană: Ucraina are nevoie de până la 600 de miliarde de euro pentru reconstrucție din cauza războiului declanșat de Rusia.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a declarat că UE va „oferi un sprijin important și foarte semnificativ pentru aceste nevoi de reconstrucție”.

UPDATE 23: Statul Major General: Forțele armate au eliberat o altă așezare în regiunea Harkov.

Trupele ucrainene au lansat cu succes un contraatac împotriva rușilor în satul Pytomnyk, la nord de Harkov, a anunțat armata ucraineană.

UPDATE 22: Forțele rusești au bombardat de trei ori regiunea Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura.

Rușii trag constant asupra orașului Zelenodolsk, la 50 de kilometri sud de Kryvyi Rih, a transmis guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Oblast, Valentyn Reznichenko, care nu a vorbit despre nicio victimă umană.

UPDATE 21: Atacurile rusești asupra depozitelor de carburanți din Ucraina conduc la pierderi de 227 de milioane de dolari.

Potrivit estimărilor Școlii de Economie de la Kiev, valoarea totală a pagubelor directe cauzate de războiul actual al Rusiei depășește 94,3 miliarde de dolari.

UPDATE 20: Ministerul Apărării din Germania: A început pregătirea soldaților ucraineni pentru utilizarea obuzierelor PzH 2000.

UPDATE 19: Ambasada Poloniei din Moscova a fost stropită cu vopsea roșie, după ce anterior Rusia a cerut scuze oficiale din partea Poloniei și a amenințat cu viitoare represalii, pentru un protest de luni, în care un ambasador a fost stropit cu ceea ce părea a fi vopsea roșie într-un cimitir din Varșovia.

UPDATE 18: Senatul Cehiei a recunoscut acțiunile Rusiei în Ucraina drept „genocid al poporului ucrainean”, a declarat ambasadorul Ucrainei la Praga, Evhen Perebiynis.

UPDATE 17: O locuitoare a orașului Herson, din sudul Ucrainei, a declarat că orașul ei este ca o „apocalipsă a zombilor” de când trupele rusești au preluat controlul. Femeia, care a cerut să fie identificată ca Tanya, a declarat într-un interviu pentru CNN International că invazia a avut un impact fizic, dar și psihologic asupra oamenilor.

„Vezi toate acele rafturi goale în magazine, vezi toți acei oameni înarmați care ies să meargă pur și simplu pe lângă tine, pe stradă, și este terifiant pentru că sunt peste tot în oraș. Așa că este greu”, a spus ea.

Noua conducere instalată de ruși în regiunea ucraineană Herson a anunțat astăzi că intenționează să facă o cerere oficială pentru a deveni parte a Federației Ruse. Tanya a declarat că îi este frică de soldații ruși care patrulează în oraș și că nimeni din cei pe care îi cunoaște nu vrea ca orașul să facă parte din Rusia.

„Nu cunosc nicio persoană care ar dori să se alăture Crimeii – ca parte a Federației Ruse. Nu cunosc nicio persoană în Herson, doar vorbind pe stradă cu ei, nu vor să facă parte din Federația Rusă; au văzut ce au făcut”, a spus ea.

Tanya a precizat că mulți oameni au părăsit orașul și că acesta este destul de gol până la ora locală 15.00.

„Arată ca o apocalipsă a zombilor; nu mai este nimeni aici. Dimineața sunt mulți oameni, dar acum văd că orașul nostru moare încet, din păcate”, a spus ea.

Femeia a mărturisit că vrea să părăsească orașul – așa cum au făcut-o deja mulți dintre prietenii ei – dar este foarte dificil pentru că nu există coridoare oficiale de evacuare și există zeci de puncte de control rusești. Ea a spus că gara nu mai funcționează de când rușii au preluat controlul orașului, iar trupele rusești o folosesc acum ca bază.

UPDATE 16: Soțiile a doi apărători de la uzina siderurgică Azovstal se întâlnesc cu Papa Francisc și îi cer să intervină pentru salvarea partenerilor lor de viață.

„I-am spus Papei despre soții noștri, despre soldații răniți, despre morții care nu pot fi îngropați. I-am cerut ajutorul”, a declarat una dintre soții, Yuliia Fedosiuk, potrivit CNN.

UPDATE 15: Ucraina nu-și face publice pierderile generale din luptă. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, până la 3.000 de soldați ucraineni au fost uciși și până la 10.000 au fost răniți până la jumătatea lunii aprilie.

UPDATE 14: 501 militari ai Gărzii Naționale au fost uciși în războiul din Rusia.

Oleksii Nadtochyi, șeful operațiunilor din cadrul direcției principale a Gărzii Naționale, a declarat că 1.697 dintre militarii lor au fost răniți.

Garda Națională este o forță militară care face parte din Ministerul Afacerilor Interne.

UPDATE 13: Președintele ceh aprobă ca 103 cehi să se înroleze în Forțele Armate ale Ucrainei.

Milos Zeman a dat aprobarea oficială pentru 103 cetățeni ai țării care doresc să se înroleze în Forțele Armate ale Ucrainei, a declarat purtătorul de cuvânt Jiří Ovčáček. Premierul Petr Fiala trebuie să co-semneze decizia.

UPDATE 12: Rusia se confruntă cu cea mai mare contracție economică de după anul 1994. Scăderea PIB-ului Rusiei în anul 2022 ar putea ajunge la 12%, potrivit Bloomberg, care a citat surse anonime din guvernul rus.

UPDATE 11: Un lider separatist pro-rus spune că, din informațiile sale, la uzina Azovstal nu mai sunt civili. În consecință, „mâinile unităților noastre nu mai sunt legate”, a declarat Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk, citat de agenția de presă Tass.

Forțele sale au luat parte la asaltul asupra Mariupol.

Ucraina a declarat, marți, că forțele rusești au bombardat combinatul siderurgic, cerând predarea apărătorilor săi din batalionul Azov. Tot atunci, un consilier al primarului ucrainean al orașului a declarat că cel puțin 100 de civili erau încă ascunși în uzină.

UPDATE 10: Primarul ales de ucraineni al Hersonului, Ihor Kolykhaiev, care a fost destituit după preluarea controlului de către Rusia, a transmis că nimeni nu are dreptul de a integra regiunea în Federație Rusă.

„Știu cu siguranță că locuitorii din Herson se consideră exclusiv ca parte a Ucrainei. Nimeni nu are dreptul să ia în liniște o decizie atât de fatală pentru ei”, a transmis primarul, într-un material video.

Edilul ucrainean a făcut apel la o intervenție imediată din partea biroului prezidențial al Ucrainei, solicitând o declarație oficială care să confirme că Ucraina luptă pentru Herson și „apreciază fiecare dintre locuitorii săi care nu au lăsat orașul să fie făcut bucăți”.

El a spus că în oraș există în prezent locuitori care reprezintă peste 114 naționalități, printre care se numără femei, copii și bătrâni, care „nu și-au părăsit casele din cauza lipsei de coridoare verzi sigure”.

Ambasadorul Rusiei în Polonia, stropit cu vopsea roșie

UPDATE 9: Rusia a cerut scuze oficiale din partea Poloniei și a amenințat cu viitoare represalii, pentru un protest de luni, în care un ambasador a fost stropit cu ceea ce părea a fi vopsea roșie într-un cimitir din Varșovia.

Ambasadorul Moscovei în Polonia, Serghei Andreev, a fost înconjurat de persoane care protestau împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în timp ce mergea să depună flori la o ceremonie pentru soldații sovietici uciși în cel de-al Doilea Război Mondial.

O decizie cu privire la măsurile ulterioare va fi luată „în funcție de reacția Varșoviei la cererile noastre”, a transmis Ministerul rus de Externe, potrivit BBC.

UPDATE 8: Nouă persoane au fost rănite de bombardamentele rusești din regiunea Mykolaiv în ultimele 24 de ore.

Potrivit lui Hanna Zamazieieva, șefa Consiliului Oblastului Mykolaiv, un total de 159 de persoane rănite de atacurile rusești sunt în prezent tratate în spitalele din Mykolaiv.

UPDATE 7: Ocupanții ruși blochează aprovizionarea cu gaze naturale a oblasturilor Luhansk, Donețk.

Potrivit lui Serhiy Makogon, șeful operatorului sistemului de transport de gaze din Ucraina, forțele rusești au blocat conductele care transportă gaze din zonele ocupate de Rusia către cele controlate de Ucraina.

UPDATE 6: Rușii distrug al doilea spital subteran de la Azovstal.

Comandantul adjunct al regimentului Azov, Maksym Zhorin, a declarat că rușii au distrus instituția medicală, privând și mai mult soldații de asistență medicală. Chiar și cei cu răni minore mor încet din cauza condițiilor precare, a adăugat el.

Toți civilii de la Azovstal ar fi fost evacuați

UPDATE 5: Ziarul ucrainean Kyiv Independent transmite că toți civilii au fost evacuați din Azovstal.

Pe 9 mai, guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kyrylenko, a informat că 100 de civili au rămas în uzina Azovstal din Mariupol, regiunea Donețk.

Pe 11 mai, ofițerul regimentului Azov, Ilya Samoilenko, nu a putut confirma informația despre cei 100 de civili în timpul unui interviu acordat Sky News, spunând că „din câte știe”, toți civilii au fost evacuați de la Azovstal.

UPDATE 4: Ministrul adjunct al Apărării din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat în timpul unei conferințe de presă că, dacă ar exista cel puțin o oportunitate de a debloca Mariupol, „conducerea țării ar folosi-o”. Momentan însă, acest lucru nu este posibil.

UPDATE 3: Anchetatorii găsesc documente care implică faptul că Rusia a plănuit să ocupe întreaga Ucraină.

Biroul de Stat de Investigații a informat că a găsit documente militare rusești în Trostianets, regiunea Sumy, care implică faptul că Moscova a planificat inițial să ocupe întreaga Ucraină.

UPDATE 2: Procuratura Generală a transmis că a finalizat prima anchetă privind o crimă de război. Este vorba despre cazul în care comandantul rus al diviziei a 4-a de tancuri este acuzat de uciderea unui civil în regiunea Sumy. Procesul de judecată începe.

UPDATE 1: Potrivit Biroului de Investigații de Stat din Ucraina, un polițist din regiunea Harkov suspectat de colaborare cu Rusia, se află în arest.

Agentul de poliție a furnizat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei informații despre armata ucraineană. El este suspectat de trădare și ar putea fi condamnat la închisoare pe viață.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Harkov se află sub focurile grele ale armatei ruse, în zonă având loc „lupte crâncene”, potrivit guvernatorului regional Oleg Synegubov. Orașul este al doilea cel mai mare din Ucraina, ca mărime, și a fost ținta unor bombardamente intense de la începutul războiului.

„Capcane mortale” în Harkov

După ce oficialii ucraineni au transmis anterior că trupele lor au recucerit unele localități din apropierea orașului, guvernatorul regional a anunțat că forțele armate ruse au plasat „capcane mortale” în zonă. Oleg Synegubov a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi, în loc să se „grăbească spre așezările eliberate” de sub ocupația rușilor.

„Inamicul este insidios și face totul pentru a răni cât mai mulți civili ucraineni. Datorită operațiunilor ofensive de succes ale trupelor ucrainene, au fost eliberate mai multe localități din apropiere de la forțele rusești. Astfel, inamicul a fost alungat și mai departe de Harkov, iar ocupanții au avut și mai puține oportunități de a trage asupra centrului regional”, a transmis guvernatorul regional Oleg Synegubov, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Ce îi cer forțele pro-ruse din Herson lui Putin

În ceea ce privește Herson, oraș ocupat de ruși de la începutul lunii martie, autoritățile pro-Kremlin îi vor cere președintelui Vladimir Putin ca regiunea să devină parte a Rusiei, a informat agenția de presă rusă TASS.

Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare din Herson, a spus că printr-un decret se va cere ca regiunea să devină un „subiect cu drepturi depline al Federației Ruse”.

În replică, Mykhailo Podolyak, un consilier al președintelui ucrainean, a transmis: „Invadatorii pot cere să se alăture chiar și lui Marte sau Jupiter. Armata ucraineană va elibera Hersonul, indiferent de jocurile cu cuvintele pe care le fac”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este de competența locuitorilor din Herson să își decidă singuri soarta. El a adăugat că trebuie să existe un temei juridic clar pentru o astfel de mișcare, susținând că a existat unul pentru anexarea Crimeii de către forțele rusești în anul 2014.

De la preluarea Hersonului, autoritățile militare ruse au demis primarul ales din funcție, au introdus rubla rusească ca monedă și au blocat canalele de televiziune ucrainene.

Armele străine „sunt deja pe front”

Între timp, vice-ministrul ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a afirmat că armele furnizate Kievului de SUA și de alți parteneri sunt deja desfășurate pe front.

„În afară de Javelins și Stingers, obuzierele americane de 155 mm sunt deja folosite pe front. Lucrăm pentru a accelera ritmul ajutorului oferit, deoarece aceasta este viața soldaților noștri”, a declarat Maliar.

Un înalt oficial american din domeniul apărării a transmis, marți, reporterilor că 89 din cele 90 de obuziere pe care SUA au fost de acord să le dea Ucrainei au fost transferate posesorilor ucraineni.

Dorința de a negocia scade „cu fiecare nou Bucha sau Mariupol”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că răbdarea Kievului se termină în ceea ce privește negocierile cu Rusia, având în vedere dovezile tot mai numeroase de atrocități comise de armata rusă.

„Suntem pregătiți să purtăm aceste negocieri, aceste discuții, atât timp cât nu este prea târziu. Cu fiecare nou Bucha, cu fiecare nou Mariupol, cu fiecare nou oraș în care există zeci de morți, cazuri de viol, cu fiecare nouă atrocitate, dispare dorința și posibilitatea de a negocia, precum și posibilitatea de a rezolva această problemă într-o manieră diplomatică”, a declarat Volodimir Zelenski într-o conferință de presă.

Președintele ucrainean și-a exprimat, de asemenea, determinarea ca Kievul să câștige războiul și să recupereze toate teritoriile care aparțin Ucrainei. El a reiterat necesitatea ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană, făcând apel la pași semnificativi pentru a include țara în acest bloc comunitar.

„Ucraina nu va face decât să întărească alte state, armata noastră și-a demonstrat capacitățile. Poporul nostru și-a dovedit capacitatea”, a conchis Volodimir Zelenski.

Ungaria acuză Bruxelles că îi distruge economia

În timp ce în Ucraina se duc lupte cumplite, Occidentul dezbate măsuri restrictive pe care ar vrea să le aplice împotriva Rusiei. UE a vizat o interdicție totală a importurilor de petrol ca parte a celor mai dure măsuri restrictive luate până acum împotriva Rusiei. Însă nu toți membrii UE sunt de acord cu această sancțiune.

Ungaria, stat membru al blocului comunitar, este de părere că sancțiunile petroliere împotriva Rusiei i-ar „distruge” economia. Ministrul de externe Peter Szijjarto a declarat că Comisia Europeană nu are o soluție pentru „problemele uriașe pe care le-ar crea pentru Ungaria”, în ciuda discuțiilor care au avut loc la Bruxelles, potrivit Reuters.

Oficialul a adăugat că un acord privind un embargo asupra petrolului ar funcționa doar dacă s-ar aplica la transporturile maritime de petrol, iar toate transporturile de petrol rusesc prin conducte să fie complet exceptate.

Aprovizionarea cu gaze a Germaniei este „încă sigură”

Anterior, am relatat că Ucraina va suspenda fluxul de gaze naturale rusești prin unul dintre punctele sale de tranzit și îl va redirecționa – ceea ce a stârnit îngrijorări. Germania, care a spus că aprovizionare cu gaze naturale este în prezent „încă sigură”, a transmis că „monitorizează situația îndeaproape”.

Germania este cel mai mare consumator de gaze naturale din Europa și este aprovizionată cu gaze din mai multe țări europene. Operatorul ucrainean de gaze GTSOU a transmis, marți, că va suspenda fluxurile prin punctul de tranzit Sokhranivka, despre care a spus că a livrat aproape o treime din combustibilul transportat din Rusia către Europa prin Ucraina.

Compania spune că va redirecționa livrările pentru Europa către o altă rută – punctul de intrare Sudzha, cel mai mare dintre cele două puncte de trecere din Ucraina. Dar furnizorul de stat de gaze al Rusiei, Gazprom, spune că este „imposibil din punct de vedere tehnologic” să transfere toate volumele pe noua rută.

Datele furnizate de Gazprom sugerează că gazul prin ruta Sokhranivka a scăzut la zero, miercuri. Acest lucru sugerează că doar Sudzha este folosită acum, iar Gazprom spune că fluxurile de gaz rusesc către Europa au scăzut cu un sfert din cauza modificărilor.

Totuși, asociația germană a industriei gazului a transmis că va putea evalua impactul opririi punctului de tranzit doar după ce va vedea cum afectează această mutare fluxurile.

Rusia spune că are suficienți cumpărători de energie

La capătul opus, ministrul rus de externe a declarat că Rusia are destui cumpărători pentru petrolul și gazele sale în afara țărilor occidentale, în timp ce țările UE încearcă să își reducă dependența de energia rusă.

„Să lăsăm Occidentul să plătească Federației Ruse mai mult decât obișnuia să plătească și să explicăm populației sale de ce ar trebui să devină mai săracă”, s-a exprimat Serghei Lavrov într-o conferință de presă, după discuțiile cu omologul său din Muscat, Oman.

După cum am relatat anterior, UE a propus o interdicție totală a importurilor de petrol ca parte a înăspririi sancțiunilor sale. Aceasta s-a angajat deja să reducă importurile de gaze cu două treimi până la sfârșitul anului și intenționează să elimine treptat țițeiul în șase luni și produsele rafinate în câteva luni.

Marea Britanie va ajuta Suedia și Finlanda vor fi atacate

În ceea ce privește Suedia și Finlanda, Boris Johnson a transmis într-o conferință de presă că va sprijini ambele state dacă vor fi atacate de forțele ruse.

„Suntem fermi și fără echivoc în sprijinul nostru atât pentru Suedia, cât și pentru Finlanda, iar semnarea acestor declarații de securitate este un simbol al asigurării veșnice dintre națiunile noastre”, a declarat premierul britanic, pe fondul dezbaterilor din ambele națiuni cu privire la aderarea la alianța NATO.

Marea Britanie va „expune intenția Regatului Unit de a sprijini forțele armate ale celor două națiuni în cazul în care oricare dintre ele se va confrunta cu o criză sau va fi atacată”, a mai spus premierul.

Boris Johnson a precizat că este o ironie tristă faptul că liderii UE sunt forțați să discute cea mai bună modalitate de a fortifica apărarea comună împotriva concepției deșarte a unui tiran din secolul XXI.

„Când Europa a sărbătorit ziua VE în 1945, o victorie asigurată parțial de eroismul poporului rus, am sperat că pacea pe continentul nostru va dăinui”, a spus premierul Marii Britanii.

Pe de altă parte, premierul suedez a declarat că Rusia a spus că va „răspunde” dacă Suedia decide să solicite aderarea la NATO – dar nu este clar cum anume.

„Tensiunile din această parte a Europei au crescut în ultimii ani, având în vedere agresiunea Rusiei față de Ucraina”, a spus Magdalena Andersson.

Producția agricolă trebuie să fie din nou disponibilă

Referitor la cerealele blocate în Ucraina din cauza blocadei asupra porturilor de la Marea Neagră, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat că producția agricolă a Ucrainei trebuie să fie din nou disponibilă pe piețele internaționale.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Viena împreună cu președintele austriac Alexander Van der Bellen, Guterres a subliniat că „războiul fără sens” din Ucraina „provoacă o devastare masivă, distrugere și suferință în țară”, cu un impact vast asupra „alimentației, energiei și finanțelor” ucrainene.

„Securitatea alimentară este o preocupare deosebit de profundă și a fost punctul central al recentelor mele întâlniri de la Moscova și Kiev. Avem nevoie de acțiuni rapide și decisive pentru a asigura un flux constant de alimente și energie și pentru a deschide piețele, prin ridicarea restricțiilor la export, alocarea surplusurilor și a rezervelor celor care au nevoie de ele și abordarea creșterii prețurilor la alimente pentru a calma volatilitatea pieței”, a spus secretarul general ONU.

Guterres a adăugat că aceste provocări suplimentare vin după pandemia de coronavirus, agravând și mai mult „inegalitățile și resursele insuficiente pentru redresare”.

„Pentru a face față acestor provocări, trebuie să ne sporim ambiția și să acționăm împreună cu mai multă urgență”, a precizat Antonio Guterres.

În ceea ce privește posibilitatea unor negocieri de pace între Rusia și Ucraina, Guterres a declarat: „Acest război nu va dura la nesfârșit. Va exista un moment în care negocierile de pace vor fi pe masă. Nu este la orizontul imediat, dar un lucru vă pot spune – nu vom renunța niciodată”.