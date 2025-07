Politica Predoiu spune că desecretizarea datelor despre prezidențiale ar submina siguranța națională







Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni că nu toate documentele care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 au fost desecretizate. Potrivit acestuia, o asemenea decizie ar expune România unor viitoare atacuri și ar însemna „subminarea” siguranței naționale.

Ministrul a declarat că a prezentat fără ezitare Consiliului Suprem de Apărare a Țării informațiile strânse de Direcția Generală de Protecție Internă despre manipularea alegerilor prezidențiale din România. Predoiu a mai spus că evenimentele din noiembrie 2024 sunt analizate acum de toate serviciile de informații din Occident ca studiu de caz.

„Atunci în ce mă privește am procedat așa cum aș fi procedat și azi: nu am avut nicio ezitare să pun pe masa CSAT datele și informațiile pe care Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului mi le-au pus la rândul lor pe birou. Am considerat că ar fi un gest de lașitate să fac altfel.

Că unele lucruri se puteau vedea mai devreme sau mai repede e de discutat. Se poate discuta, se poate analiza, dar atunci, în acel moment, eu, cel puțin, dar cred că și ceilalți lideri de instituții, au avut puțin timp de acționat”, a spus minsitrul.

Vicepremierul a afirmat că România este privită în Europa cu „atenție și respect” pentru modul în care a gestionat interferența străină în alegerile prezidențiale.

„La JAI, m-a abordat colegul ceh, care mi-e foarte bun prieten, a spus 'avem și noi alegeri în toamnă și ne uităm foarte atent la ce s-a întâmplat la voi în țară' și oamenii s-au uitat la România cu foarte mare atenție și respect, după ce lucrurile s-au deslușit. Așa e când ești în prima linie. România e în prima linie de apărare a Europei în calea crivățului”, a mai spus acesta.

Predoiu a mai adăugat că, în comunicatul CSAT, emis după analizarea datelor obținute inclusiv de la Direcția Generală de Protecție Internă a MAI, este menționat explicit faptul că România a fost atacată.

„Citiți comunicatul CSAT și e mai clar ca orice altceva. Nu conține (probe n.red), dar conține o afirmație, dar au făcut acele afirmații abilitați de lege, în baza legii și fiind răspunzători în fața legii. Acele afirmații au în spate rapoarte. Nu a fost desecretizat totul. Desecretizarea tuturor informațiilor înseamnă o chestiune de a-ți submina propria poziție în viitor”, a mai spus ministrul.

Referitor la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a susținut că serviciile de informații nu au intervenit la timp pentru a preveni atacul, Predoiu a afirmat că instituțiile statului și-au îndeplinit atribuțiile și au apărat România. El a afirmat că statul a dat un semnal ferm: „pe aici, încă nu se trece”.

„E un semnal că există această conștientizare a provocărilor pe care le avem. Avem și o experiență care ne va servi în viitor. Cum-necum, mai repede, mai târziu, totuși statul român a transmis un semnal și acolo de unde a fost atacat: încă pe aici nu se trece”, a spus acesta, la Anteana 3.

Președintele Nicușor Dan a publicat rapoartele UE și NATO despre dovezile războiului hibrid al Rusiei în Europa și interferențele în alegerile recente.

El a afirmat că „statul român trebuie să vină cu noi probe, pe măsură ce le descoperă, și ar fi trebuit să prevină ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”. Într-o declarație anterioară, Nicușor Dan susținuse că serviciile de informații nu s-au implicat suficient.