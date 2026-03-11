Părintele Constantin Necula despre locul unde durerea este cea mai mare. `Nu e în cimitir”

Părintele Constantin Necula explică faptul că este important să constientizăm că durerea nu este în cimitir. Ci în casele unde Dumnezeu lipsește.

Omul bisericii spune că cele mai mari dureri nu sunt în cimitir. Acolo au rămas doar pietrele funerare. ”Acolo, în fața unei cruci, omul devine sincer.

Învață să plângă fără mască, să vprbească fără orgoliu, să aprindă o lumânarenu doar pentru cei plecați, ci și pentru propria lor conștiință. În cimitir, liniștea te obligă să te întâlnești pe tine însuți”, a explicat acesta.

Preotul argumentează că adevărata frământare este în case. ”Dar există o durere mai mare decât piatra de pe mormânt : durerea din casele unde nu se mai rostește ”iartă-mă”. Sunt familii unde e masa plină, dar rugăciunea lipsește. Unde oamenii stau aproape cu trupul, dar departe cu inima. Se aud tacâmurile, dar nu se mai aud inimile. Și fiecare are dreptatea lui- această dreptate rece, care nu mântuiește pe nimeni. Știți ce e mai trist? Că în cimitir nu mai poți îndrepta nimic, dar acasă încă poți. Încă mai poți lăsa telefonul jos, încă mai poți spune: am greșit, încă mai poți îmbrățișa fără explicații”, a mai spus Constantin Necula ”Să umplem suflete”

Părintele a mai arătat că ar trebui să ne modificăm prioritățile. ” Moartea ne sperie, dar viața fără iertare ar trebui să ne cutremure. Pentru că nu pierdem doar oameni prin moarte, îi pierdem și prin tăceri lungi, prin orgolii hrănite, prin amânări nesfârșite.

Sunt mame care zâmbesc ziua și plâng noaptea în fața icoanei. Sunt tați care nu mai știu cum să își apropie copiii. Sunt frați care au uitat că au crescut cu aceiași pâine și rugăciune. Și încă mai este timp. Nu să umplem mesele. Ci să umplem sufletele”, a concluzionat el.